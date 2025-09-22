W skrócie Północne i środkowe Włochy nawiedziły silne burze i ulewy powodujące powodzie i osunięcia ziemi.

W wielu regionach, głównie w Lombardii i Piemoncie, doszło do licznych podtopień.

Ulewy na północy kraju potrwają nie tylko w poniedziałek, lecz również we wtorek i część środy - prognozują synoptycy.

Od tygodni północne i środkowe regiony Włoch zmagają się z burzami i intensywnymi opadami deszczu, które powodują wiele zniszczeń. Tym razem nawalne opady w nocy z niedzieli na poniedziałek nawiedziły Piemont i Lombardię.

Poszukiwania z pokładu śmigłowca, kemping odcięty od świata

W poniedziałek służby ratunkowe wszczęły poszukiwania kobiety, która zaginęła w rejonie Spigno Monferrato, nieopodal Alessandrii w Piemoncie, na północy Włoch. Kobieta zaginęła po tym jak w okolicy doszło do powodzi błyskawicznej po ulewach. W jej poszukiwaniach uczestniczy śmigłowiec.

W tym samym rejonie 15 osób przebywających na jednym z kempingów zostało odciętych od reszty świata przez lawinę błotną, która uniemożliwia dojazd do pola. Trwa akcja ratunkowa.

Niebezpieczna sytuacja panuje w wielu rejonach Lombardii. Po tym jak wezbrała rzeka Seveso zalana została dzielnica Mediolanu, Niguarda. Poziom wody wciąż się podnosi, zalane zostały przejścia podziemne, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania samochodów stojących w środku strumienia, jakim wcześniej były parkingi i ulice:

Tylko w Mediolanie, znanym nieoficjalnie jako światowa stolica mody, w związku z ulewami i podtopieniami strażacy interweniowali ponad 100 razy. Miejscowa prefektura uruchomiła centrum koordynacji działań służb ratunkowych. Wzdłuż rzeki rozstawiono bariery przeciwpowodziowe.

Ucierpiał nie tylko Mediolan. W miejscowości Meda w Lombardii, w prowincji Monza i Brianza, masy wody zalały tamtejszą stację kolejową. Na dostępnych w mediach społecznościowych widać perony ledwo wystające ponad strumienie, które całkowicie zakryły tory:

Ulewy notowano w całym dorzeczu Seveso. Od godz. 5:00 w tym rejonie Włoch spadło ponad 200 litrów wody na metr kwadratowy.

Z powodu złej pogody ruch kolejowy na odcinku Savona-Ventimiglia przez pewien czas nie funkcjonował, jednak udało się go przywrócić jeszcze przed południem.

Burze z ulewami przeszły też przez prowincję Como w Lombardii. W mieście Como doszło do osunięcia ziemi, które zablokowało ruch kolejowy na odcinku Como-Chiasso. W miejscowości Cabiate miejscowi strażacy pomagali w ewakuacji osób odciętych w domach lub samochodach przez wezbrane wody rzeki Seveso.

To jeszcze nie koniec złej pogody. Według prognoz burze i ulewy wrócą do wielu miejsc, nie tylko w poniedziałek, ale i we wtorek.

Burze i ulewy prędko nie ustąpią

W poniedziałek od rana strefa opadów przesunęła się na północny-wschód, obejmując swoim zasięgiem regiony Emilia-Romania, a potem Wenecję Euganejską, Trydent-Górną Adygę i Friuli-Wenecję Julijską. Po południu, szczególnie w górzystych regionach Włoch może dochodzić do kolejnych powodzi błyskawicznych.

Wtorek nie będzie lepszy pod tym względem. Od rana do środowego popołudnia z ulewami będzie się zmagać Wenecja Euganejska. Tam miejscami opady mogą być bardzo intensywne, powodując kolejne zagrożenia.

Choć północ Włoch cały czas smagana jest ulewami, na południu kraju panuje spokój. Tam pogodą rządzi rozległy wyż. W Kalabrii, Basilicacie i części Sycylii panuje słoneczna aura, a w najcieplejszych godzinach dnia temperatura miejscami przekraczała 30 stopni Celsjusza.

Źródło: ANSA, Rainews.it, Ilmeteo.it

