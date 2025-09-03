Oberwanie chmury nad włoskim miastem. Studzienki zamieniły się w fontanny
Ludzie uwięzieni w windach, woda wybijająca ze studzienek i zalane ulice. To skutek przejścia potężnej burzy przez Triest na północy Włoch. Strażacy odebrali ponad 150 zgłoszeń, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ukazujące skalę podtopień w mieście. Możliwe, że w najbliższych dniach dojdzie do powtórki.
Włochy znowu nawiedziły gwałtowne burze z ulewami. Od wielu dni północna część Półwyspu Apenińskiego zmaga się z nieprzyjemną aurą. Tym razem najmocniej ucierpiała stolica regionu Friuli-Wenecja Julijska, czyli Triest.
Chmura oberwała się nad Triestem
We wtorek około godz. 19:00 nad Triestem doszło do prawdziwego oberwania chmury. W ciągu pół godziny spadło tam około 40 litrów wody na metr kwadratowy, jednak w rejonach Cavana i Borgo Teresiano zanotowano nawet 100 litrów wody.
Kanalizacja nie nadążała z odprowadzaniem tak dużej ilości wody w krótkim czasie, więc wiele ulic zostało zalanych, między innymi w historyczny centrum miasta. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące wodę wybijające ze studzienek:
Miejscowi strażacy odebrali ponad 150 zgłoszeń, dotyczących głównie zalanych piwnic i domów. Naporu mas wody nie wytrzymywały niektóre mury - w kilku miejscach osunęła się ziemi. Na Via dell'Eremo ziemia przysypała zaparkowany obok samochód:
Burze oprócz ulew przyniosły również silny wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h, który łamał gałęzie i powalał drzewa. Doszło do uszkodzenia sieci energetycznej i przez pewien czas do wielu domów nie dochodził prąd. Strażacy musieli uwalniać osoby uwięzione w unieruchomionych windach.
W okolicach Starego Portu nawałnica zaskoczyła około pięćdziesięciu migrantów, którzy schronili się w kościele przy Via Sant'Anastasio.
Na szczęście w wyniku burzy nikt nie ucierpiał.
Najbliższe dni nie będą spokojne
W środę oraz przez kilka kolejnych dni we Włoszech znowu może być niebezpiecznie. W czwartek burze nawiedzą północno-zachodnią część kraju, na terenach ciągnących się od Alp po Piemont i Lombardię.
W piątek burze z ulewami spodziewane są natomiast między innymi w Trentiono i Friuli-Wenecji Julijskiej. To oznacza, że pod koniec tygodnia Triest może czekać powtórka z gwałtownych nawałnic.
Według włoskich synoptyków w okolicach weekendu pogoda wreszcie się uspokoi, a warunki w większości Włoch zdecydowanie się poprawią. Specjaliści spodziewają się również wtedy zdecydowanego ocieplenia.
Źródło: Rainews.it, Triesteprima.it, Ilmeteo.it
-----