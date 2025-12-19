Oberwanie chmury nad bogatym emiratem. Ulice zmieniły się w rzeki
Potężna ulewa uderzyła w Zjednoczone Emiraty Arabskie. Odwołano kilka lotów z międzynarodowego lotniska w Dubaju, a ulice miasta zalały potoki wody. Zapadliska uszkodziły kilka aut, jednak kierowcy i tak muszą zapłacić za postój - podkreśliły lokalne władze transportowe. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania mas wody przelewających się przez zabudowania.
Silna burza w tej części Bliskiego Wschodu przyszła w czwartek i utrzymuje się do piątku. Przyniosła gradobicie, pioruny, jednak najgroźniejszym zjawiskiem okazały się intensywne ulewy. Władze wydały żółte i pomarańczowe alerty pogodowe, zalecając mieszkańcom by unikali wychodzenia na zewnątrz i podróży, jeśli nie jest to konieczne.
Woda zalała ulice. W Dubaju kierowcy i tak zapłacą
Trwające przez całą noc intensywne ulewy doprowadziły do zalania ulic w Dubaju. Ruch autobusowy został tam wstrzymany, nie kursują między innymi busy do emiratów Ajman i Sharjah. Zakaz kursowania obowiązuje do odwołania. Zamknięto niektóre odcinki dróg.
W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania zalanych ulic i stojących w wodzie samochodów:
Ulewa była tak silna, że doprowadziła do zapadnięcia się piaszczystego gruntu. Zapadlisko uszkodziło co najmniej trzy zaparkowane w okolicy samochody.
Do niektórych domów wdarła się woda, a z powodu uszkodzenia infrastruktury doszło do awarii sieci energetycznej i w niektórych budynkach nie ma prądu.
W Dubaju służbom miejskim udało się już udrożnić główne drogi i obecnie są one już przejezdne.
Kierowcy nie mogą jednak liczyć na taryfę ulgową. Miejscowy urząd transportowy w Dubaju (RTA) już zapowiedział, że mimo wyjątkowej sytuacji nie zwolni kierowców z opłat za parkowanie na publicznych miejscach. Opłaty mają zostać wniesione zgodnie z taryfikatorem w piątek raz w sobotę.
Łagodniej z kierowcami obeszły się władze Szardży - trzeciego pod względem zaludnienia miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich (po Dubaju i stolicy kraju, Abu Zabi). W tej metropolii kierowców z powodu trudnych warunków pogodowych zwolniono z parkingowych opłat.
W Dubaju i Szardży tymczasowo zawieszono kursy promowe.
Odwołane loty, ograniczenia w szkołach. Nie zalecają zajęć na zewnątrz
Z powodu niebezpiecznych warunków utrudniony jest również transport lotniczy. W piątek rano tylko linie Emirates z międzynarodowego lotniska w Dubaju odwołały 13 lotów. Podróżnym zalecono, by przed udaniem na lotnisko upewnili się, czy ich połączenie będzie realizowane.
Ponieważ ulewy w Dubaju mogą trwać przez cały piątek, możliwe będą kolejne utrudnienia w funkcjonowaniu lotniska.
Choć nie zamknięto miejscowych szkół, władze miasta zaleciły "w miarę możliwości" rozważenie wprowadzenia ruchomych godzin, wdrożenie środków ostrożności i rezygnację z wszelkich zaplanowanych zajęć na zewnątrz.
Źródło: Khaleejtimes.com, Gulfnews.com
