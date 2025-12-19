W skrócie Silne ulewy nawiedziły Dubaj, powodując zalanie ulic, zapadliska oraz przerwy w dostawie prądu.

Część transportu publicznego, w tym autobusy i promy, została wstrzymana; odwołano także niektóre loty na lotnisku w Dubaju.

Pomimo trudnej sytuacji, kierowcy w Dubaju muszą płacić za parkowanie, podczas gdy w Szardży są z tego zwolnieni.

Silna burza w tej części Bliskiego Wschodu przyszła w czwartek i utrzymuje się do piątku. Przyniosła gradobicie, pioruny, jednak najgroźniejszym zjawiskiem okazały się intensywne ulewy. Władze wydały żółte i pomarańczowe alerty pogodowe, zalecając mieszkańcom by unikali wychodzenia na zewnątrz i podróży, jeśli nie jest to konieczne.

Woda zalała ulice. W Dubaju kierowcy i tak zapłacą

Trwające przez całą noc intensywne ulewy doprowadziły do zalania ulic w Dubaju. Ruch autobusowy został tam wstrzymany, nie kursują między innymi busy do emiratów Ajman i Sharjah. Zakaz kursowania obowiązuje do odwołania. Zamknięto niektóre odcinki dróg.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania zalanych ulic i stojących w wodzie samochodów:

Ulewa była tak silna, że doprowadziła do zapadnięcia się piaszczystego gruntu. Zapadlisko uszkodziło co najmniej trzy zaparkowane w okolicy samochody.

Do niektórych domów wdarła się woda, a z powodu uszkodzenia infrastruktury doszło do awarii sieci energetycznej i w niektórych budynkach nie ma prądu.

W Dubaju służbom miejskim udało się już udrożnić główne drogi i obecnie są one już przejezdne.

Kierowcy nie mogą jednak liczyć na taryfę ulgową. Miejscowy urząd transportowy w Dubaju (RTA) już zapowiedział, że mimo wyjątkowej sytuacji nie zwolni kierowców z opłat za parkowanie na publicznych miejscach. Opłaty mają zostać wniesione zgodnie z taryfikatorem w piątek raz w sobotę.

Łagodniej z kierowcami obeszły się władze Szardży - trzeciego pod względem zaludnienia miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich (po Dubaju i stolicy kraju, Abu Zabi). W tej metropolii kierowców z powodu trudnych warunków pogodowych zwolniono z parkingowych opłat.

W Dubaju i Szardży tymczasowo zawieszono kursy promowe.

Odwołane loty, ograniczenia w szkołach. Nie zalecają zajęć na zewnątrz

Z powodu niebezpiecznych warunków utrudniony jest również transport lotniczy. W piątek rano tylko linie Emirates z międzynarodowego lotniska w Dubaju odwołały 13 lotów. Podróżnym zalecono, by przed udaniem na lotnisko upewnili się, czy ich połączenie będzie realizowane.

Ponieważ ulewy w Dubaju mogą trwać przez cały piątek, możliwe będą kolejne utrudnienia w funkcjonowaniu lotniska.

Intensywne ulewy trwają w piątek. Strefa najsilniejszych opadów rozciąga się nad dużą częścią Zjednoczonych Emiratów Arabskich WXCharts materiał zewnętrzny

Choć nie zamknięto miejscowych szkół, władze miasta zaleciły "w miarę możliwości" rozważenie wprowadzenia ruchomych godzin, wdrożenie środków ostrożności i rezygnację z wszelkich zaplanowanych zajęć na zewnątrz.

Źródło: Khaleejtimes.com, Gulfnews.com

