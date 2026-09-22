W skrócie Parlament Mołdawii zgodził się na wprowadzenie 60-dniowego stanu wyjątkowego, aby zapobiec problemom z energią i wodą.

Rząd Mołdawii obawia się zakłóceń w dostawach energii z Ukrainy, szczególnie w okresie zimowym z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę. Urzędników niepokoi również niski poziom wody w rzekach Dniestr i Prut.

Prorosyjska opozycja sprzeciwiała się decyzji o stanie wyjątkowym, a prezydent Maia Sandu zaapelowała o podjęcie działań w celu przeciwdziałania kryzysowi.

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We wtorek parlament Mołdawii zgodził się na wprowadzenie 60-dniowego stanu wyjątkowego w zakresie dostaw energii i wody. Ma to umożliwić rządowi podjęcie działań w celu zapobieżenia niedoborom w zaopatrzeniu - informuje agencja Reutera.

Za wprowadzeniem stanu wyjątkowego, który zacznie obowiązywać w sobotę, było 54 posłów, 20 głosowało przeciw, a 22 wstrzymało się od głosu.

Mołdawia wprowadzi stan wyjątkowy. "Zaczynają się przygotowania"

Premier Mołdawii Vasile Tofan powiedział podczas posiedzenia izby, że środki nadzwyczajne pozwolą rządowi na utrzymanie zapasów i import paliwa, zanim w kraju położonym między Ukrainą a Rumunią dojdzie do kryzysu zaopatrzeniowego.

- Przygotowania do kryzysu nie zaczynają się wtedy, gdy gasną światła, przestają działać pompy gazowe lub ze stacji benzynowych znika olej napędowy. Zaczynają się, gdy kryzys jeszcze nie uderzył z pełną siłą. Zaczynają się dzisiaj. Dlatego rząd zwraca się do parlamentu o ogłoszenie stanu wyjątkowego - mówił Tofan.

Mołdawia obawia się zimy. Chodzi o dostawy energii z Ukrainy

Mołdawski premier stwierdził też, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy rząd ustabilizował dostawy, ale obawia się zagrożeń związanych z nadchodzącą zimą. Chodzi o zdolność Ukrainy do dostarczania energii elektrycznej przy powtarzających się rosyjskich atakach na infrastrukturę.

- Obecnie Ukraina jest w stanie eksportować energię elektryczną do Mołdawii. To dobrze i nam pomaga - powiedział Tofan. - Nie możemy jednak planować naszego bezpieczeństwa energetycznego na zimę, zakładając, że sytuacja ta pozostanie bez zmian - dodał polityk.

Prorosyjska opozycja podczas pięciogodzinnej debaty w parlamencie sprzeciwiała się ogłoszeniu stanu wyjątkowego, twierdząc, że rząd Mołdawii nie będzie ponosił odpowiedzialności za swoje działania.

Prezydent Maia Sandu, która dąży do tego, by Mołdawia - jedno z najbiedniejszych państw Europy - przystąpiła do Unii Europejskiej do 2030 roku, po spotkaniu z najwyższymi urzędnikami wezwała w poniedziałek do podjęcia odpowiednich działań.

Mołdawia importuje większość energii. Urzędnicy od miesięcy niepokoją się też niskim poziomem wody w dwóch głównych rzekach - Dniestrze i Prucie - które stanowią główne źródło zaopatrzenia dla miast w całym kraju.

Sandu potępia trwającą od czterech i pół roku inwazję Rosji na Ukrainę. Rosyjskie drony regularnie wlatują w przestrzeń powietrzną Mołdawii, a ich fragmenty spadają na terytorium państwa.

Źródło: Reuters



