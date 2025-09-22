"Obawiają się, że mogą być następni". Trwa pilne posiedzenie ONZ

W skrócie Polska delegacja z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim uczestniczy w 80. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Priorytety Polski na forum ONZ to reforma organizacji, pokój, prawa człowieka oraz realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Polacy planują aktywny udział w debatach, spotkaniach dwustronnych i wystąpieniach dotyczących m.in. bezpieczeństwa międzynarodowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister spraw zagranicznych Danii podkreślił na początku obrad, że jego kraj stanowczo potępił naruszenia przestrzeni powietrznej przez Rosję w Polsce, Rumunii i Estonii. To właśnie ten ostatni kraj zwrócił się do państw członkowskich o zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ i wzięciu pod uwagę art. 4. NATO.

Przedstawiciel Danii podkreślił, że nic dziwnego, że przez prowokacje i działania Rosji w Ukrainie kraje bałtyckie "obawiają się, że będą następne".

Rosyjski przedstawiciel stwierdził z kolei, że jedyną ideologią prezentowaną przez państwa europejskie jest przedstawienie Rosji jako główne zagrożenie. - Nigdy nie słyszeliśmy takich paranoi, jak w ubiegłym tygodniu - mówił, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

- Starając się dotrzeć do sedna sprawy (związanej z dronami nad polskim niebem - red.) zaproponowaliśmy stronie polskiej, aby zaangażowali się w dwustronne konsultacje z nami, ale nie otrzymaliśmy sensownej reakcji - kontynuował.

- Jesteśmy zmuszeni być dzisiaj tutaj i znów wysłuchiwać oskarżeń wobec Rosji - mówił.

Rosyjski przedstawiciel odniósł się następnie do niedawnego naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce.

- Nasze myśliwce nie przekroczyły przestrzeni powietrznej Estonii. Leciały nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego. Zapisy z czarnych skrzynek samolotu potwierdzają to, ale celem Tallina jest podżeganie do antyrosyjskiej histerii, a nie dociekanie prawdy.

Artykuł aktualizowany.

80. Zgromadzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska przedstawiła priorytety

Z informacji opublikowanej w niedzielę przez MSZ w serwisie X wynika, że podczas zgromadzenia Polska przedstawi swoje kluczowe priorytety, takie jak: reforma ONZ, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, cele zrównoważonego rozwoju oraz działania humanitarne.

Jeśli chodzi o reformę ONZ, to - jak wskazał resort spraw zagranicznych - organizacja powinna położyć większy nacisk na multilateralizm (koordynację działań politycznych i ekonomicznych przez kilka państw), a nie na partykularne interesy poszczególnych krajów. Poza tym Polska podczas Zgromadzenia Ogólnego chce zaapelować, by działania ONZ - oparte na Karcie ONZ - realnie chroniły pokój, prawa człowieka i rozwój.

Kolejnymi priorytetami wskazanymi przez MSZ to: przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym i utrzymanie pokoju na świecie, a także ochrona praw osób najbardziej narażonych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Białorusi, Rosji i okupowanej Ukrainie. "Polska wspiera działania na rzecz wolności, sprawiedliwości i ochrony wrażliwych grup" - podkreślono we wpisie resortu.

Nowy Jork. Polska dyplomacja na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

Dodano, że Polska zamierza również zaznaczyć, jak istotne znacznie ma wdrażanie Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju. "Polska wspiera edukację, równość, ochronę klimatu i zrównoważony rozwój" - przekazał resort.

Polskiej delegacji na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przewodniczy prezydent Karol Nawrocki, a ponadto towarzyszy mu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Kancelaria Prezydenta ogłosiła w serwisie X, że Karol Nawrocki zabierze głos w debacie generalnej, weźmie udział m.in. w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę powstania ONZ oraz w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. sztucznej inteligencji i międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Wicepremier z kolei zapowiedział w serwisie X, że weźmie udział w nadzwyczajnej Radzie Bezpieczeństwa, którą zwołano w odpowiedzi na naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce.

Zaplanowano również spotkanie dwustronne wraz z odpowiednikami z Iranu, Sierra Leone, Cypru oraz Filipin, a także rozmowy z Dyrektor Wykonawczą UNICEF. Na koniec nie zabraknie wywiadów dla polskich i zagranicznych mediów.

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów. W pozostałych sprawach - zwykłą większością głosów. W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tzw. głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.

Coraz więcej rosyjskich prowokacji. Gen. Kraszewski w ''Gościu Wydarzeń'': To jest odwracanie uwagi. Będzie jedno albo dwa uderzenia Polsat News Polsat News