"Obawiają się, że mogą być następni". Trwa pilne posiedzenie ONZ
Rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, na którym Polskę reprezentują prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Omawiane zostają m.in. kwestie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii i Estonii. Przedstawiciel Danii surowo potępił działania Rosji, twierdząc, że poprzez działania Moskwy na terenie Ukrainy, kraje bałtyckie "obawiają się, że będą następne".
W skrócie
- Polska delegacja z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim uczestniczy w 80. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.
- Priorytety Polski na forum ONZ to reforma organizacji, pokój, prawa człowieka oraz realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju.
- Polacy planują aktywny udział w debatach, spotkaniach dwustronnych i wystąpieniach dotyczących m.in. bezpieczeństwa międzynarodowego.
Minister spraw zagranicznych Danii podkreślił na początku obrad, że jego kraj stanowczo potępił naruszenia przestrzeni powietrznej przez Rosję w Polsce, Rumunii i Estonii. To właśnie ten ostatni kraj zwrócił się do państw członkowskich o zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ i wzięciu pod uwagę art. 4. NATO.
Przedstawiciel Danii podkreślił, że nic dziwnego, że przez prowokacje i działania Rosji w Ukrainie kraje bałtyckie "obawiają się, że będą następne".
Rosyjski przedstawiciel stwierdził z kolei, że jedyną ideologią prezentowaną przez państwa europejskie jest przedstawienie Rosji jako główne zagrożenie. - Nigdy nie słyszeliśmy takich paranoi, jak w ubiegłym tygodniu - mówił, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
- Starając się dotrzeć do sedna sprawy (związanej z dronami nad polskim niebem - red.) zaproponowaliśmy stronie polskiej, aby zaangażowali się w dwustronne konsultacje z nami, ale nie otrzymaliśmy sensownej reakcji - kontynuował.
- Jesteśmy zmuszeni być dzisiaj tutaj i znów wysłuchiwać oskarżeń wobec Rosji - mówił.
Rosyjski przedstawiciel odniósł się następnie do niedawnego naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce.
- Nasze myśliwce nie przekroczyły przestrzeni powietrznej Estonii. Leciały nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego. Zapisy z czarnych skrzynek samolotu potwierdzają to, ale celem Tallina jest podżeganie do antyrosyjskiej histerii, a nie dociekanie prawdy.
Artykuł aktualizowany.
80. Zgromadzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska przedstawiła priorytety
Z informacji opublikowanej w niedzielę przez MSZ w serwisie X wynika, że podczas zgromadzenia Polska przedstawi swoje kluczowe priorytety, takie jak: reforma ONZ, pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, cele zrównoważonego rozwoju oraz działania humanitarne.
Jeśli chodzi o reformę ONZ, to - jak wskazał resort spraw zagranicznych - organizacja powinna położyć większy nacisk na multilateralizm (koordynację działań politycznych i ekonomicznych przez kilka państw), a nie na partykularne interesy poszczególnych krajów. Poza tym Polska podczas Zgromadzenia Ogólnego chce zaapelować, by działania ONZ - oparte na Karcie ONZ - realnie chroniły pokój, prawa człowieka i rozwój.
Kolejnymi priorytetami wskazanymi przez MSZ to: przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym i utrzymanie pokoju na świecie, a także ochrona praw osób najbardziej narażonych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Białorusi, Rosji i okupowanej Ukrainie. "Polska wspiera działania na rzecz wolności, sprawiedliwości i ochrony wrażliwych grup" - podkreślono we wpisie resortu.
Nowy Jork. Polska dyplomacja na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ
Dodano, że Polska zamierza również zaznaczyć, jak istotne znacznie ma wdrażanie Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju. "Polska wspiera edukację, równość, ochronę klimatu i zrównoważony rozwój" - przekazał resort.
Polskiej delegacji na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przewodniczy prezydent Karol Nawrocki, a ponadto towarzyszy mu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Kancelaria Prezydenta ogłosiła w serwisie X, że Karol Nawrocki zabierze głos w debacie generalnej, weźmie udział m.in. w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę powstania ONZ oraz w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. sztucznej inteligencji i międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Wicepremier z kolei zapowiedział w serwisie X, że weźmie udział w nadzwyczajnej Radzie Bezpieczeństwa, którą zwołano w odpowiedzi na naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce.
Zaplanowano również spotkanie dwustronne wraz z odpowiednikami z Iranu, Sierra Leone, Cypru oraz Filipin, a także rozmowy z Dyrektor Wykonawczą UNICEF. Na koniec nie zabraknie wywiadów dla polskich i zagranicznych mediów.
Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów. W pozostałych sprawach - zwykłą większością głosów. W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tzw. głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.