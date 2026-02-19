Obama mówił o kosmitach. Trump: Przekazał niejawne informacje

W skrócie Trump powiedział, że Barack Obama ujawnił informacje niejawne podczas wypowiedzi na temat kosmitów.

Obama stwierdził, że kosmici są prawdziwi, ale nie widział ich osobiście i nie potwierdził kontaktu z obcymi.

Rzeczniczka Białego Domu zaprzeczyła, by wiedziała o planowanym przemówieniu dotyczącym życia pozaziemskiego.

- On ujawnił informacje niejawne. Nie powinien był tego robić - powiedział Trump, pytany na pokładzie Air Force One o wypowiedź Obamy, który stwierdził, że "kosmici są prawdziwi".

Dopytywany, czy oznacza to, że istoty pozaziemskie faktycznie istnieją, Trump odparł, że "nie wie, czy są prawdziwi czy nie".

USA. Barack Obama ujawnił tajne informacje? Mówił o kosmitach

- Nie mam na ten temat opinii. Nigdy o tym nie mówię. Wiele osób o tym mówi. Wiele osób w to wierzy. Ale mogę powiedzieć, że Obama podał informacje niejawne. Nie powinien był tego robić. Popełnił wielki błąd - dodał Trump.

W minioną sobotę były prezydent Obama twierdząco odpowiedział na pytanie, czy kosmici istnieją naprawdę, choć dodał, że nie widział ich osobiście i że wbrew teoriom spiskowym nie są przetrzymywani w tajnej bazie wojskowej w Nevadzie.

Potem wyjaśnił we wpisie na Instagramie, że mówił jedynie o wysokim statystycznym prawdopodobieństwie istnienia życia poza Ziemią i dodał, że nie ma żadnych dowodów na nawiązanie kontaktu z obcymi.

Tymczasem synowa prezydenta, Lara Trump, powiedziała z kolei, że słyszała, iż prezydent ma przygotowane przemówienie, które miałby wygłosić w odpowiednim momencie na temat życia pozaziemskiego. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła w środę, że nic o tym nie słyszała, choć osobiście byłaby bardzo zainteresowana.

