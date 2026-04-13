W skrócie Barack Obama porównał wynik niedzielnych wyborów na Węgrzech do wyborów w Polsce w 2023 roku, określając je jako "zwycięstwo demokracji".

Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara zdobyła w węgierskich wyborach 53,06% głosów i 138 mandatów, a Fidesz uzyskał 38,43% głosów i 55 mandatów.

Światowi przywódcy, w tym Emmanuel Macron, Mette Frederiksen, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, Mark Carney i Keir Starmer, pogratulowali Peterowi Magyarowi zwycięstwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Zwycięstwo opozycji na Węgrzech wczoraj, podobnie jak polskie wybory w 2023 roku, jest zwycięstwem demokracji - nie tylko w Europie, ale na całym świecie" - ocenił Obama we wpisie na platformie X.

"Przede wszystkim jest to świadectwo odporności i determinacji narodu węgierskiego oraz przypomnienie dla nas wszystkich, by nieustannie dążyć do sprawiedliwości, równości i praworządności" - dodał były prezydent USA.

Wybory na Węgrzech. Świat gratuluje Peterowi Magyarowi

Niedzielne wybory na Węgrzech wygrała opozycyjna partia TISZA Petera Magyara. Po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów uzyskała ona 53,06 proc. głosów i 138 mandatów w liczącym 199 posłów jednoizbowym parlamencie. Rządząca krajem przez ostatnie lata partia Fidesz Viktora Orbana zdobyła natomiast 38,43 proc. głosów i 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie jeszcze skrajnie prawicowa Mi Hazánk, która uzyskała 5,83 proc. i 6 mandatów.

Wynik wyborów skomentował również Peter Magyar. - Węgrzy powiedzieli "tak" Europie i wolnym Węgrom. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności i ogromnego wyzwania. Wszyscy będziemy musieli najpierw wyleczyć rany ostatnich lat, ale potem, proszę, dołączcie do nas - zaapelował.

