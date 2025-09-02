W skrócie Francuski wymiar sprawiedliwości wydał nakaz aresztowania Baszszara al-Asada oraz sześciu urzędników za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Chodzi o bombardowanie Homs w 2012 roku, podczas którego zginęli zagraniczni dziennikarze.

Po obaleniu al-Asad uciekł razem z rodziną do Rosji. Jego obecne miejsce pobytu nie jest znane.

Francuski wymiar sprawiedliwości wydał nakaz aresztowania Baszszara al-Asada oraz sześciu innych urzędników jego reżimu. Poszukiwany był w latach 2000-2024 prezydentem Syrii. Przez blisko ćwierć wieku sprawował tam dyktatorskie rządy.

Francuzi zarzucają al-Asadowi zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. Chodzi o zbombardowanie przez syryjskie siły rządowe miasta Homs w lutym 2012 roku.

Syria. Atak na miasto Homs. Wraca sprawa z 2012 roku

W wyniku ataku zginęła amerykańska dziennikarka Marie Colvin oraz francuski fotograf Remi Ochlik. Rannych zostało troje innych osób: brytyjski fotograf Paul Conroy, francuska reporterka Edith Bouvier oraz syryjski tłumacz Wael Omar.

Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka podkreśliła, że dziennikarze udali się do Homs, aby "dokumentować zbrodnie popełnione przez reżim Baszszara al-Asada". Niestety, stali się ofiarą "celowego bombardowania".

- Wydanie siedmiu nakazów aresztowania stanowi decydujący krok, który otwiera drogę do procesu we Francji - powiedziała Clémence Bectarte, prawniczka Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka.

- Śledztwo jednoznacznie wykazało, że atak na nieformalne centrum prasowe był częścią wyraźnego zamiaru syryjskiego reżimu, mającego na celu ograniczenie relacjonowania zbrodni przez media i zmuszenie ich do opuszczenia miasta i kraju - tłumaczył Mazen Darwish, dyrektor Syryjskiego Centrum Mediów i Wolności Wypowiedzi.

Baszszar al-Asad uciekł do Rosji. Nie wiadomo, gdzie przebywa

Dyktatorskie rządy Baszszara al-Asada zakończyły się w grudniu 2024 po ofensywie sił opozycyjnych. Prezydent został obalony, następnie opuścił Damaszek i poleciał do Rosji.

Według doniesień medialnych wcześniej Syrię opuściła rodzina Baszszara al-Asada. Żona i dzieci również znaleźli schronienie w Rosji. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywają.

Źródło: France 24

