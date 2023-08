Do sieci trafiło nagranie, na którym widać chłopca na betonowej półce wysokiego wieżowca. Maluch dziwnie kulił się pod ścianą. Jak się okazało, dziecko bawiło się w chowanego i wybrało sobie wyjątkowo niebezpieczną kryjówkę. Szczęśliwie kilkulatkowi z Chin nic się nie stało, bezpiecznie wrócił do wnętrza mieszkania. Film stał się tak popularny, że policja postanowiła wykorzystać wideo i zaapelować do rodziców o odpowiedzialność i uwagę.