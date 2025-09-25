W skrócie Dwa samoloty pasażerskie zderzyły się na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie.

Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

Na rosyjskich lotniskach regularnie dochodzi do zakłóceń i odwołań lotów z powodu różnych incydentów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na lotnisku Szeremietiewo w środę doszło zderzenia dwóch samolotów.

Według Rosawiacji (rosyjskiej państwowej instytucji zarządzania ruchem lotniczym - red.) Airbus A330 należący do Hainan Airlines, przylatujący z Pekinu, zderzył się z Superjetem 100, należącym do Rossiya Airlines, który przygotowywał się do startu i miał lecieć do Petersburga.

Biuro prasowe linii lotniczych Rossiya Airlines poinformowało, że samolot innej linii lotniczej "uderzył skrzydłem w ster kierunku samolotu, co spowodowało uszkodzenie".

"Pasażerowie i załoga obu samolotów nie odnieśli obrażeń, a oba samoloty zostały jedynie delikatnie uszkodzone" - podało RBC-Ukraina.

Rosja. Zderzenie dwóch samolotów pasażerskich

Prokuratura Transportowa wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności uszkodzenia samolotu, który miał lecieć z portu lotniczego Moskwa-Szeremietiewo do Petersburga.

Prokuratura odnotowała, że 84 pasażerów leciało do celu prywatnym samolotem, a opóźnienie wyniosło trzy godziny.

W związku z całą sytuacją Prokuratura Transportowa prowadzi dochodzenie w sprawie przestrzegania przepisów, dotyczących bezpieczeństwa lotów i praw pasażerów.

Zakłócenia na rosyjskich lotniskach. Setki odwołanych lotów

Rosyjskie media podają, że ostatni poważny incydent z udziałem Suchoja Superjet 100 miał miejsce 5 maja 2019 roku, kiedy samolot Aerofłotu rozbił się podczas lądowania na lotnisku Szeremietiewo.

Zginęło wówczas 41 osób, a samolot uległ znacznym uszkodzeniom. Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) przeprowadził dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy.

Z kolei ukraińska prasa zauważa, że na rosyjskich lotniskach regularnie panuje chaos. Ostatnio z powodu ataków nieznanych dronów odwołano prawie 100 lotów w samej Moskwie i Petersburgu, a setki kolejnych przełożono.

Źródła: RBC-Ukraina,

Propozycja dla Europy od Trumpa wygłoszona na forum ONZ. Sasin w ''Graffiti'': Apelowałbym do Słowacji i Węgier, aby się opamiętali Polsat News Polsat News