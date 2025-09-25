O krok od tragedii na pasie startowym. Rusza śledztwo służb

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na rosyjskim lotnisku Szeremietiewo pod Moskwą. Jak wynika z ustaleń służb, doszło tam do zderzenia dwóch samolotów osobowych. Tylko w jednej z maszyn znajdowało się ponad 80 osób. Śledczy badają sprawę i potencjalną przyczynę zdarzenia.

Zderzenie samolotów pasażerskich w Rosji. Na zdjęciu lotnisko Moskwa-Szeriemietiewo (Zdj. ilustracyjne)
Zderzenie samolotów pasażerskich w Rosji. Na zdjęciu lotnisko Moskwa-Szeriemietiewo (Zdj. ilustracyjne)EpsilonGetty Images

W skrócie

  • Dwa samoloty pasażerskie zderzyły się na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie.
  • Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.
  • Na rosyjskich lotniskach regularnie dochodzi do zakłóceń i odwołań lotów z powodu różnych incydentów.
Na lotnisku Szeremietiewo w środę doszło zderzenia dwóch samolotów.

Według Rosawiacji (rosyjskiej państwowej instytucji zarządzania ruchem lotniczym - red.) Airbus A330 należący do Hainan Airlines, przylatujący z Pekinu, zderzył się z Superjetem 100, należącym do Rossiya Airlines, który przygotowywał się do startu i miał lecieć do Petersburga.

Biuro prasowe linii lotniczych Rossiya Airlines poinformowało, że samolot innej linii lotniczej "uderzył skrzydłem w ster kierunku samolotu, co spowodowało uszkodzenie".

    "Pasażerowie i załoga obu samolotów nie odnieśli obrażeń, a oba samoloty zostały jedynie delikatnie uszkodzone" - podało RBC-Ukraina.

    Rosja. Zderzenie dwóch samolotów pasażerskich

    Prokuratura Transportowa wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności uszkodzenia samolotu, który miał lecieć z portu lotniczego Moskwa-Szeremietiewo do Petersburga.

    Prokuratura odnotowała, że 84 pasażerów leciało do celu prywatnym samolotem, a opóźnienie wyniosło trzy godziny.

    W związku z całą sytuacją Prokuratura Transportowa prowadzi dochodzenie w sprawie przestrzegania przepisów, dotyczących bezpieczeństwa lotów i praw pasażerów.

      Zakłócenia na rosyjskich lotniskach. Setki odwołanych lotów

      Rosyjskie media podają, że ostatni poważny incydent z udziałem Suchoja Superjet 100 miał miejsce 5 maja 2019 roku, kiedy samolot Aerofłotu rozbił się podczas lądowania na lotnisku Szeremietiewo.

      Zginęło wówczas 41 osób, a samolot uległ znacznym uszkodzeniom. Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) przeprowadził dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy.

      Z kolei ukraińska prasa zauważa, że na rosyjskich lotniskach regularnie panuje chaos. Ostatnio z powodu ataków nieznanych dronów odwołano prawie 100 lotów w samej Moskwie i Petersburgu, a setki kolejnych przełożono.

      Źródła: RBC-Ukraina,

