Włoska prasa rozpisuje się o ataku na 34-latkę z Polski oraz wzorowym zachowaniu piłkarza Sampdorii Genua Alessandro Bellemo, który wspólnie z bratem, pomógł poszkodowanej.

Mieszkająca na co dzień w Niemczech Polka, spędzała wakacje w mieście Chioggia. To właśnie tam we wtorek wieczorem doszło do ataku nożownika.

"Została brutalnie zaatakowana i dźgnięta nożem na środku ulicy, gdy wyprowadzała psa" - relacjonuje "La Gazzetta dello Sport". Nasza rodaczka doznała ponad 10 ran kłutych na głowie, szyi i dłoniach.

Polka zaczęła krzyczeć, a jej spłoszony 11-miesięczny towarzysz uciekł. - Gdzie mój pies? - pytała ratujących ją ludzi.

Włochy. Brutalny atak nożownika. Ranił 34-latkę z Polski

Na widok rannej Polki natychmiast zareagowali Alessandro Bellemo i jego brat Stefan. - Odprowadziliśmy ją prawie do mojego domu, a potem wezwaliśmy pomoc. Na początku była przytomna, potem było coraz gorzej - relacjonował piłkarz Sampdorii, który we wtorek przebywał w rodzinnych stronach.

Stan kobiety udało się ustabilizować dzięki szybkiej reakcji mężczyzn. Następnie wezwano służby ratunkowe, które przewiozły 34-latkę do szpitala. Obecnie jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Bellemo nie strzelił gola ani nie uchronił swojej drużyny przed potencjalną stratą, ale uratował życie, a ten gest z pewnością zasługuje na owację na stojąco" - podkreślił portal calciocomo.it, opisując zdarzenie na ulicach Chioggii.

Włochy. 25-latek zaatakował Polkę. Trafił w ręce policji

W związku z atakiem na Polkę włoska policja schwytała 25-latka. Świadkowie charakteryzowali go jako "rosłego mężczyznę", który po ataku uciekł na motocyklu. Podejrzany został aresztowany. Wstępnie stwierdzono, że ma problemy natury psychicznej.

Po kilkudziesięciu godzinach nadeszły dobre informacje o zaginionym psie 34-letniej Polki. Wystraszone zwierzę znalazł personel pobliskiego domu opieki.

Na zdarzenie zareagował burmistrz włoskiego miasta. "Chioggia nie jest taka. Nasze miasto jest gościnne i otwarte, nie toleruje takich aktów brutalnej przemocy, mogących nie tylko narazić ludzkie życie na niebezpieczeństwo, ale także skrzywdzić całą społeczność" - przekazał Mauro Armelao.

