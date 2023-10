W oświadczeniu podpisanym przez kapelana generalnego Guya Belisle'a można znaleźć wskazówki odnośnie do "przyjęcia uwrażliwionego i włączającego podejścia podczas publicznych wystąpień do członków wojska".

"Chociaż dla niektórych naszych członków aspekt modlitwy może mieć duże znaczenie, nie wszyscy modlimy się w ten sam sposób. Dla niektórych nie odgrywa ona żadnej roli w ich życiu" - głosi dyrektywa z 11 października, do której dotarła gazeta "The Epoch Times".

Kanada: Duchowe refleksje mają mieć "inkluzywny charakter"

Minister obrony narodowej: Wszyscy mają czuć się włączeni

Dodał jednak, że podczas publicznych wystąpień kapelani "nie powinni używać słowa 'Bóg' ani innych odniesień do siły wyższej, takich jak np. 'Ojciec Niebieski'" po to, aby wszyscy czuli się "włączeni".

Wojskowi: Jedyną akceptowalną religią będzie sekularyzm

Członkowie Kanadyjskich Sił Zbrojnych, których cytuje portal LifeSiteNews uważają, że to duża ingerencja w ich wolność.

- Jeśli nie potrafimy nawet żyć zgodnie ze swoim sumieniem, jeśli nie potrafimy mówić prawdy tak, jak ją widzimy, to zatraciliśmy istotę tego, co to znaczy być w wojsku - stwierdził jeden z nich.