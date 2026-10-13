W skrócie Większość Ukraińców oczekuje szybkiego członkostwa swojego kraju w Unii Europejskiej, podczas gdy poparcie wśród obywateli państw UE dla tego rozwiązania spada.

Sondaż Fundacji Bertelsmanna pokazuje, że 83 procent obywateli Ukrainy popiera akcesję, natomiast w UE pozytywnie wypowiada się na ten temat 47 procent respondentów, a 53 procent jest przeciw.

Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej pozostaje oficjalnym celem UE i uznaje się je za ważny element przyszłego europejskiego porządku bezpieczeństwa.

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Ukraina wiąże nadzieje na pokój z szybkim przystąpieniem do Unii Europejskiej, podczas gdy w krajach UE poparcie dla jej szybkiego przyjęcia maleje.

Z sondażu Fundacji Bertelsmanna wynika, że 83 proc. Ukrainek i Ukraińców chciałoby członkostwa swojego kraju w UE w najbliższych latach. Wśród obywateli państw UE takie stanowisko podziela już tylko 47 proc. respondentów. Większość, bo 53 proc., jest temu przeciwna.

Ukraina w UE? Większość Niemców i Polaków na "nie"

Niemcy należą do krajów udzielających najsilniejszego wsparcia militarnego i finansowego Ukrainie, walczącej z rosyjską agresją. Mimo to spośród dziesięciu największych państw Unii to właśnie niemieckie społeczeństwo jest szczególnie sceptyczne wobec szybkiego przyjęcia Ukrainy do UE. Popiera je zaledwie 41 proc. ankietowanych.

Niższy wynik odnotowano jedynie w Rumunii, gdzie wyniósł 40 proc. W Polsce za szybkim przyjęciem Ukrainy do UE opowiada się 43 proc. pytanych Największe poparcie dla szybkiej akcesji Ukrainy wśród dużych krajów UE odnotowano w Szwecji - 69 proc.

Na początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku szybkie przyjęcie Ukrainy do UE popierało jeszcze 60 proc. Niemców. Fundacja regularnie powtarza sondaż i od tamtego czasu odsetek zwolenników członkostwa Ukrainy spadł zarówno w Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej.

Polityka jedno, opinia publiczna drugie

Jednocześnie członkostwo Ukrainy pozostaje oficjalnym celem Unii Europejskiej i jest uznawane za jeden z fundamentów przyszłego europejskiego porządku bezpieczeństwa. Zdaniem Fundacji Bertelsmanna, aby przezwyciężyć tę rozbieżność między polityką a opinią publiczną, konieczny jest pogłębiony dialog między władzami i obywatelami.

Strategiczny cel integracji Ukrainy z UE powinien być komunikowany w bardziej przekonujący sposób. Fundacja, korzystając ze swojego narzędzia badania opinii publicznej Eupinions, zleciła w czerwcu przeprowadzenie reprezentatywnego sondażu wśród 16 795 osób we wszystkich państwach członkowskich UE.

Katarzyna Domagała-Pereira, dziennikarka Polskiej Redakcji Deutsche Welle

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