Przypomnijmy, że Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Julii Swyrydenko i zaanonsował objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy.

Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera; za przyjęciem tej decyzji opowiedziało się 258 deputowanych. Wraz ze Swyrydenko dymisję złożył cały rząd.

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