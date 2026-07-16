Nowy rząd Ukrainy powołany. Parlament zdecydował
Ukraiński parlament powołał nowy rząd z premierem Serhijem Koreckim na czele. Kandydaturę polityka na ten urząd poparł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
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Przypomnijmy, że Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Julii Swyrydenko i zaanonsował objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy.
Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera; za przyjęciem tej decyzji opowiedziało się 258 deputowanych. Wraz ze Swyrydenko dymisję złożył cały rząd.
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