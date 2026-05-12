Nowy ruch w sprawie Ziobry. Polskie MSZ skierowało notę do ambasady USA

W skrócie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do ambasady USA o przedstawienie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.

Prokuratura Krajowa poprosiła ambasadora USA o informacje na temat pobytu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego na terenie USA oraz o ewentualne powoływanie się przez nich na status uchodźcy.

Adwokat Bartosz Lewandowski potwierdził, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski posiadają Genewski Dokument Podróży, który mógł umożliwić legalny wyjazd.

Informacje o nocie skierowanej we wtorek do ambasady Stanów Zjednoczonych rzecznik MSZ przekazał w rozmowie z PAP. - Wskazujemy tam, że 10 maja 2026 r. do opinii publicznej trafiła informacja, że podejrzany znajduje się na terenie USA - powiedział.

- Zwracamy się w nocie z uprzejmą prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, to jest też wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy celem wjazdu do USA i jaka była data wjazdu - przekazał Wewiór.

Zbigniew Ziobro w USA. MSZ zwróciło się do amerykańskiej ambasady

Rzecznik MSZ podkreślił, że "są osoby, które chcą upolitycznić ten proces", podczas gdy - jak zaznaczył - dotyczy on wyłącznie kwestii postępowania prawnego. - Uważamy, że nasz obywatel, tak jak każdy inny polski obywatel, powinien zmierzyć się z zarzutami, jakie na nim ciążą. I należy tutaj unikać mieszania polityki z kwestiami związanymi z postępowaniem prawnym - ocenił.

Wewiór zaznaczył, że kwestie związane z Ziobrą nie mają związku z bardzo dobrymi - zdaniem rzecznika MSZ - relacjami Polski i USA oraz nie powinny mieć na nie wpływu.

W poniedziałek pismo do amerykańskiego ambasadora w Polsce, Toma Rose'a, w tej samej sprawie skierowała Prokuratura Krajowa. W dokumencie poproszono dyplomatę o ustalenie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają na terytorium USA - a jeśli tak, to na jakiej podstawie się tam udali.

Jak czytamy w komunikacie, "prokurator wnosi też o podanie informacji, czy podejrzani powoływali się na status uchodźcy albo wystąpili o azyl".

Równolegle Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało wystąpienie do USA i Węgier z pytaniami o podstawy prawne ich działań. Jak podkreślono, ma to wyjaśnić okoliczności opuszczenia przez Ziobrę Budapesztu oraz jego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Opuścił Węgry

Do pytań dotyczących pobytu byłego ministra sprawiedliwości w USA odniósł się, w odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego, Departament Stanu tego kraju.

W krótkim komunikacie podkreślono, że "Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni".

Jednocześnie amerykańska administracja zaznaczyła, że nie ujawnia szczegółów spraw wizowych. "Ze względu na poufność danych wizowych nie mamy nic do przekazania w tej sprawie" - podkreślono.

W niedzielę Zbigniew Ziobro poinformował podczas wystąpienia w telewizji Republika, że opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych. W tym samym dniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział w rozmowie z Polsat News, że Polska wystąpi do USA z wnioskiem o ekstradycję polityka PiS.

Zbigniew Ziobro zostanie poddany ekstradycji?

Możliwość ekstradycji zakwestionował mecenas reprezentujący byłego szefa MS, Bartosz Lewandowski. W ocenie adwokata taki scenariusz w najbliższym czasie nie jest możliwy ze względów formalnych. Realnym terminem, w którym możliwe byłoby rozważanie działań ekstradycyjnych, może być dopiero wrzesień 2026 roku.

Istotnym elementem stanowiska obrony jest kwestia dokumentów, na podstawie których Zbigniew Ziobro miał opuścić Europę. Mecenas Lewandowski potwierdził, że zarówno były minister sprawiedliwości, jak i Marcin Romanowski posiadają tzw. Genewski Dokument Podróży, wydawany uchodźcom na mocy Konwencji Genewskiej.

Dokument ten umożliwia swobodne podróżowanie poza krajem pobytu, co oznaczałoby, że wyjazd Ziobry nie był nielegalny. W ocenie mec. Lewandowskiego polityk skorzystał z "legalnej ścieżki".

