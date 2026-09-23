Nowy ruch w sprawie Marcina Romanowskiego. Akcja węgierskiej policji

W środę funkcjonariusze Narodowej Agencji Śledczej (NNI) przeszukali budynki firmy w Budapeszcie, biuro jej księgowości oraz miejsce związane z "byłym zagranicznym urzędnikiem". Choć w komunikacie policji nie pojawia się informacja o kogo chodzi, to węgierskie media, w tym tygodnik HVG , wskazują, że służbom chodzi o Marcina Romanowskiego.

Jak przekazała węgierska policja, mężczyzna miał otrzymywać od spółki ponad 3,5 mln forintów brutto miesięcznie, mimo że wykonywał dla niej jedynie minimalną pracę.

Węgierska policja poinformowała, że to sposób zatrudnienia mężczyzny i związane z nim wydatki są obecnie przedmiotem postępowania. Śledczy sprawdzają, czy doszło do naruszenia prawa przy zarządzaniu środkami spółki.

Akcja służb na Węgrzech. Sprawa ma związek z Marcinem Romanowskim

Postępowanie prowadzi Międzynarodowy Wydział Biura Odzyskiwania Mienia Narodowego Biura Śledczego. Dochodzenie dotyczy podejrzenia nadużycia w zarządzaniu i jest prowadzone przeciwko nieznanemu sprawcy. Sprawa ma związek z finansowanym ze środków publicznych zapleczem Centrum Praw Podstawowych, czyli organizacją blisko związaną ze środowiskiem byłego premiera Węgier Viktora Orbana.

W środę funkcjonariusze NNI przeprowadzili przeszukania w kilku miejscach. Objęły one budynki spółki w Budapeszcie, jej firmę księgową oraz ostatnie znane miejsce pobytu na Węgrzech byłego zagranicznego urzędnika powiązanego ze spółką.

Podczas działań śledczy zabezpieczają m.in. dokumenty, umowy, faktury oraz listy płatności. Policjanci pobierają również dane znajdujące się na serwerze firmy. Równocześnie przesłuchiwanych jest kilku świadków.

W komunikacie podkreślono, że zgromadzone materiały mają pomóc w dokładnym odtworzeniu okoliczności sprawy. Zabezpieczone urządzenia i dane zostaną poddane dalszym badaniom oraz analizie.

Śledztwo ws. zaplecza Centrum Praw Podstawowych. Są przeszukania

Węgierska policja zaznacza, że celem postępowania jest pełne wyjaśnienie sprawy.

"Zajęte urządzenia i dane zostaną następnie zbadane i przeanalizowane w celu dokładnego zbadania sprawy, a w przypadku naruszenia prawa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności" - przekazano w komunikacie.

Na obecnym etapie śledztwo prowadzone jest w sprawie podejrzenia nadużycia w zarządzaniu, a nie przeciwko wskazanej w komunikacie osobie jako podejrzanemu. Policja nie podała też dalszych szczegółów dotyczących tożsamości byłego zagranicznego urzędnika ani charakteru jego wcześniejszej funkcji.

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