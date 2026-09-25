W skrócie Nowe prawo we Włoszech wprowadza limit 30 procent zagranicznych uczniów w klasie oraz zakazuje noszenia muzułmańskich chust w szkołach.

Rodzice uczniów, którzy nie znają języka włoskiego i odmówią jego nauki, mogą zostać ukarani grzywną od 200 do 1000 euro.

Szkoły mają obowiązek zgłaszać przypadki odmowy nauki języka włoskiego przez rodziców do opieki socjalnej, która kieruje na kurs.

Zmiany w prawie oświatowym zostały wprowadzone na rok przed wyborami, co według Reutera ma odebrać poparcie ugrupowaniu Futuro Nazionale.

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Rząd Giorgii Meloni przyjął w czwartek dekret wprowadzający limit 30 proc. zagranicznych uczniów w klasie, a także zakaz noszenia muzułmańskich chust - burek i nikabów w szkole. Ponadto przewidziane są kary dla tych rodziców, którzy odmówią nauki języka włoskiego.

Premier Giorgia Meloni zapewniła, że jej rząd nie chce wygonić cudzoziemskich dzieci ze szkół. - Chcemy zrobić coś dokładnie odwrotnego, umożliwić im prawdziwą integrację. Zorganizowanie klas w sposób zrównoważony oznacza sprzyjanie integracji - podkreśliła.

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Minister oświaty Giuseppe Valditara przekazał po posiedzeniu rządu, że we Włoszech jest około 34 tys. klas w szkołach różnego stopnia, w których odsetek cudzoziemskich uczniów przekracza 30 proc., a więc jest powyżej wyznaczonego w dekrecie pułapu.

- Wszystkie badania międzynarodowe pokazują, że udział rodziców w procesie edukacji dziecka ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu w szkole - podkreślił szef resortu, odnosząc się do decyzji rządu wprowadzającej obowiązek nauki języka włoskiego przez rodziców uczniów.

Zmiana prawa zakłada, że w przypadku poważnych barier językowych i odmowy rodziców rozpoczęcia nauki języka nieletni uczeń może zostać umieszczony w innym miejscu niż dom rodzinny.

Na mocy nowych przepisów szkoła będzie miała obowiązek zawiadomić opiekę socjalną, która z kolei skieruje rodziców na kurs języka włoskiego. W przypadku niezastosowania się do tego obowiązku przewidziane są kary od 200 do 1000 euro.

Kara w tej samej wysokości grozić będzie za złamanie zakazu noszenia w szkole chust zasłaniających twarz.

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Jak zauważa agencja Reutera, zmiany - wprowadzone na rok przed wyborami parlamentarnymi - mają odebrać poparcie skrajnie prawicowemu ugrupowaniu Futuro Nazionale.

W ostatnich sondażach partia byłego generała Roberto Vannacciego cieszy się większym poparciem niż niektóre partie obecnej koalicji rządowej.

Poparcie formacji oscyluje wokół 8 proc. Futuro Nazionale wyprzedza prawicową Ligę wicepremiera Matteo Salviniego (5 proc. głosów w ostatnim sondażu) i centroprawicową Forza Italia wicepremiera Antonio Tajaniego (7,3 proc.).

Według oficjalnych danych statystycznych rodowitymi Włochami nie jest prawie 12 proc. uczniów tamtejszych szkół.



