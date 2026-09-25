W skrócie
- Nowe prawo we Włoszech wprowadza limit 30 procent zagranicznych uczniów w klasie oraz zakazuje noszenia muzułmańskich chust w szkołach.
- Rodzice uczniów, którzy nie znają języka włoskiego i odmówią jego nauki, mogą zostać ukarani grzywną od 200 do 1000 euro.
- Szkoły mają obowiązek zgłaszać przypadki odmowy nauki języka włoskiego przez rodziców do opieki socjalnej, która kieruje na kurs.
- Zmiany w prawie oświatowym zostały wprowadzone na rok przed wyborami, co według Reutera ma odebrać poparcie ugrupowaniu Futuro Nazionale.
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Rząd Giorgii Meloni przyjął w czwartek dekret wprowadzający limit 30 proc. zagranicznych uczniów w klasie, a także zakaz noszenia muzułmańskich chust - burek i nikabów w szkole. Ponadto przewidziane są kary dla tych rodziców, którzy odmówią nauki języka włoskiego.
Premier Giorgia Meloni zapewniła, że jej rząd nie chce wygonić cudzoziemskich dzieci ze szkół. - Chcemy zrobić coś dokładnie odwrotnego, umożliwić im prawdziwą integrację. Zorganizowanie klas w sposób zrównoważony oznacza sprzyjanie integracji - podkreśliła.
Włochy. Wielkie zmiany w prawie oświatowym, dotyczą cudzoziemców
Minister oświaty Giuseppe Valditara przekazał po posiedzeniu rządu, że we Włoszech jest około 34 tys. klas w szkołach różnego stopnia, w których odsetek cudzoziemskich uczniów przekracza 30 proc., a więc jest powyżej wyznaczonego w dekrecie pułapu.
- Wszystkie badania międzynarodowe pokazują, że udział rodziców w procesie edukacji dziecka ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu w szkole - podkreślił szef resortu, odnosząc się do decyzji rządu wprowadzającej obowiązek nauki języka włoskiego przez rodziców uczniów.
Zmiana prawa zakłada, że w przypadku poważnych barier językowych i odmowy rodziców rozpoczęcia nauki języka nieletni uczeń może zostać umieszczony w innym miejscu niż dom rodzinny.
Na mocy nowych przepisów szkoła będzie miała obowiązek zawiadomić opiekę socjalną, która z kolei skieruje rodziców na kurs języka włoskiego. W przypadku niezastosowania się do tego obowiązku przewidziane są kary od 200 do 1000 euro.
Kara w tej samej wysokości grozić będzie za złamanie zakazu noszenia w szkole chust zasłaniających twarz.
Włochy. Giorgia Meloni na rok przed wyborami walczy o głosy skrajnej prawicy
Jak zauważa agencja Reutera, zmiany - wprowadzone na rok przed wyborami parlamentarnymi - mają odebrać poparcie skrajnie prawicowemu ugrupowaniu Futuro Nazionale.
W ostatnich sondażach partia byłego generała Roberto Vannacciego cieszy się większym poparciem niż niektóre partie obecnej koalicji rządowej.
Poparcie formacji oscyluje wokół 8 proc. Futuro Nazionale wyprzedza prawicową Ligę wicepremiera Matteo Salviniego (5 proc. głosów w ostatnim sondażu) i centroprawicową Forza Italia wicepremiera Antonio Tajaniego (7,3 proc.).
Według oficjalnych danych statystycznych rodowitymi Włochami nie jest prawie 12 proc. uczniów tamtejszych szkół.