Nowy ruch Europy wpłynie na Trumpa? Biały Dom stawia sprawę jasno

- Nie sądzę, by wojska z Europy w ogóle wpłynęły na proces decyzyjny prezydenta Trumpa ani na jego cel pozyskania Grenlandii - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Kilka państw Starego Kontynentu zapowiedziało wysłanie żołnierzy na strategiczną wyspę. Wojskowi z Niemiec czy Francji mają tam wykonywać ćwiczenia.

Mężczyzna w ciemnym płaszczu i białej czapce z napisem USA stoi na pierwszym planie, w tle rozciąga się miasteczko z kolorowymi domami, pokryte śniegiem, położone nad zamarzniętym wybrzeżem.
Grenlandia. Donald Trump zareaguje na obecność europejskich wojsk? Jasny komunikat z Białego DomuAnna Moneymaker / Staff / BloombergGetty Images

- Nie sądzę, by wojska z Europy w ogóle wpłynęły na proces decyzyjny prezydenta Trumpa ani na jego cel pozyskania Grenlandii - powiedziała Karoline Leavitt podczas czwartkowego briefingu prasowego.

Odniosła się w ten sposób do zapowiedzi licznych państw europejskich, w tym Danii, o wysłaniu na wyspę niewielkich oddziałów wojsk na ćwiczenia.

Grenlandia. Europejskie wojska wpłyną na decyzję Trumpa?

Leavitt podkreśliła jednocześnie, że środowe spotkanie na temat Grenlandii między wiceprezydentem i sekretarzem stanu USA oraz szefami dyplomacji Danii i Grenlandii było "dobre i produktywne".

    - Na tym spotkaniu obie strony zgodziły się powołać grupę roboczą, złożoną z osób, które będą prowadzić rozmowy techniczne na temat pozyskania Grenlandii. Z tego, co mi mówiono, te rozmowy będą toczone co dwa-trzy tygodnie - poinformowała.

    Dodała jednak, że choć rozmowy będą się toczyć, to "prezydent jasno przedstawił swoje priorytety".

    Spotkanie polityków z USA, Danii i Grenlandii. "Prezydent jasno przedstawił priorytety"

    - On chce, by Stany Zjednoczone pozyskały Grenlandię. Uważa, że leży to w naszym interesie bezpieczeństwa narodowego - dodała, przypominając o planie Donalda Trumpa.

    W podobny sposób przebieg rozmów scharakteryzowali w środę szef MSZ Danii Lars Lokke Rasmussen i szefowa MSZ Grenlandii Vivian Motzfeld.

    Rasmussen przyznał, że nie udało mu się przekonać Amerykanów do zrezygnowania z planów pozyskania Grenlandii i że nadal istnieją "fundamentalne różnice".

    - Zgodziliśmy się jednak, że warto spróbować usiąść na wysokim szczeblu i zbadać, czy istnieją możliwości uwzględnienia obaw prezydenta, jednocześnie szanując czerwone linie Królestwa Danii. Czy to będzie możliwe, tego nie wiem - dodał.

