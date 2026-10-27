Nowy ruch demokratów. Domagają się specjalnego prokuratora, chodzi o Trumpa

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Demokraci z Izby Reprezentantów domagają się powołania specjalnego prokuratora, który zajmie się badaniem powiązań Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem - donosi "The Hill". Senatorowie ocenili, że obecny Departament Sprawiedliwości stoi na czele "tuszowania działalności Epsteina". Tymczasem w raporcie demokratów pojawiły się informacje o kolejnej ofierze amerykańskiego przestępcy milionera.

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Donald Trump w garniturze z czerwoną krawatą na tle amerykańskich flag.
Demokraci chcą powołania specjalnego prokuratora do zbadania powiązań Trumpa z Epsteinem Kevin Dietsch / StaffGetty Images

W skrócie

  • Demokraci z Izby Reprezentantów domagają się powołania specjalnego prokuratora do zbadania powiązań Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem.
  • Raport demokratów wymienia 11 kobiet oskarżających Trumpa, z czego pięć wskazuje bezpośrednio na napaść seksualną w obecności Epsteina.
  • W dokumencie pojawiły się oskarżenia byłej miss Szwajcarii, Beatrice Keul, która twierdzi, że została wykorzystana przez Trumpa w 1993 roku.
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Demokraci z Komisji Sprawiedliwości Izby Reprezentantów przekazali w poniedziałkowym raporcie, że spośród 11 kobiet, które powiązały Donalda Trumpa z przestępstwami Jeffrey'a Epsteina dotyczącymi wykorzystywania, pięć z nich - jak przytacza "The Hill" - "bezpośrednio oskarżyło Trumpa" o napaść, m.in. w obecności Epsteina.

USA. Demokraci chcą powołania prokuratora. Chodzi o powiązania Trumpa z Epsteinem

W raporcie demokraci podkreślają, że przywódca USA zaprzecza tym oskarżeniom. Co więcej uderzają w prokuratora generalnego Todda Blanche'a, twierdząc, że ukrywa on dowody obciążające Trumpa.

"Zamiast dążyć do sprawiedliwości dla ofiar Epsteina, była prokurator generalna Pam Bondi i prokurator generalny Blanche kierują Departamentem Sprawiedliwości niczym prywatną kancelarią adwokacką działającą na rzecz swojego byłego klienta" - oceniono w opublikowanym raporcie.

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Dalej dodano też, że Departament Sprawiedliwości jest "zdeterminowany, by chronić prezydenta za wszelką cenę" i stoi na czele "tuszowania działalności Epsteina".

"Blanche z osobistego adwokata Donalda Trumpa stał się jego osobistym prokuratorem generalnym" - ocenili demokraci w piśmie, którego treść przytacza "The Hill".

Trump zaprzecza powiązaniom z Epsteinem

Zdaniem senatorów Partii Demokratycznej potrzebny jest w tej sprawie specjalny prokurator, który zbada nie tylko powiązania Trumpa z Epsteinem, ale i wszystkich wspólników amerykańskiego milionera.

Prezydent USA twierdzi, iż znał Epsteina "jak każdy w Palm Beach", jednak demokrata Jamie Raskin ocenił w piśmie, że nie jest to do końca prawdą, o czym mają świadczyć dowody dotyczące 11 kobiet.

W przeszłości Trump próbował zdystansować się od osoby Epsteina, dodawał przy tym, że nie był na jego prywatnej wyspie, czy nie podróżował z nim samolotem. W lutym w sprawie przestępcy milionera zeznawała przed komisją Pam Bondi - ona również podtrzymywała, że nie ma dowodów świadczących o winie prezydenta.

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Afera Epsteina. Raport ujawnia kolejną ofiarę, to była miss Szwajcarii

W raporcie demokratów zasiadających w Komisji Sądowniczej Izby Reprezentantów przekazano także nowe informacje w sprawie przestępstw Jeffrey'a Epsteina i osób z jego otoczenia.

Magazyn People informuje - powołując się na dokument - iż była miss Szwajcarii Beatrice Keul oskarża Trumpa o wykorzystanie seksualne w Hotelu Plaza w Nowym Jorku w listopadzie 1993 roku.

Według autorów raportu Trump Epstein i ludzie z nimi związani, mieli wykorzystać konkurs piękności dla uczestniczek w wieku 16-22 lata, jako "teren łowiecki", czyli sposobność na szukanie młodych kobiet do wykorzystania.

Do treści dokumentu demokratów odniosła się rzeczniczka Białego Domu Lauren Bis. Jak stwierdziła, żaden z zarzutów zawarty w oświadczeniu "nie jest prawdziwy".

- Ten raport to nic innego jak desperacka próba oszalałych demokratów, by odwrócić uwagę Amerykanów od rosnącej popularności republikanów, napędzanej historycznymi osiągnięciami prezydenta Trumpa - powiedziała w rozmowie z "The Hill".

Źródła: "The Hill", People

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