W skrócie Donald Trump zdecydował o wysłaniu szefa ochrony granic Toma Homana do Minnesoty po śmiertelnym postrzeleniu Alexa Prettiego w Minneapolis.

Tom Homan obejmie zarządzanie operacjami Służby Imigracyjnej i Celnej w stanie Minnesota.

Prezydent nie podał terminu wycofania agentów federalnych, a w tym samym miesiącu agent ICE zastrzelił też Renee Good.

"Tom jest surowy, ale sprawiedliwy i będzie podlegał bezpośrednio mnie" - napisał w poście w mediach społecznościowych prezydent Trump.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała w osobnym wpisie na portalu X, że Homan będzie zarządzał operacjami Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w tym stanie.

Nie jest jasne, czy oświadczenie Trumpa oznacza eskalację działań administracji, czy jej wycofanie.

"Kristi Noem będzie nadal kierować Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego, ciesząc się pełnym zaufaniem prezydenta. Tom Homan zajmie wyjątkową pozycję, która pozwoli mu skupić się wyłącznie na Minnesocie" - dodała Leavitt w odpowiedzi na zapytanie Reutersa.

"Car granicy" w Minnesocie. Nowa decyzja Donalda Trumpa

Homan był początkowo twarzą akcji deportacyjnych administracji Trumpa. W ostatnich miesiącach stracił jednak na znaczeniu, według amerykańskich mediów na skutek sporu w amerykańskiej administracji.

Konflikt ten rozegrał się między zwolennikami skupienia się na zatrzymywaniu imigrantów przestępców - do których należał Homan oraz szef ICE Todd Lyons - oraz tych opowiadającym się za szerszymi, agresywniejszymi i bardziej widocznymi akcjami służb.

Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa ma związek ze śmiertelnym postrzeleniem Alexa Prettiego podczas jednego z protestów przeciwko działaniom agentów federalnych ICE w Minneapolis.

Strzelanina w Minneapolis. Donald Trump: W pewnym momencie się wycofamy

Jak wykazały nagrania, mężczyzna - który został powalony na ziemię podczas próby pomocy kobiecie potraktowanej gazem pieprzowym - miał przy sobie broń, ale nie wyjął jej zza paska. Został zastrzelony już po tym, jak funkcjonariusze mu ją odebrali.

- Nie lubię, gdy ktoś idzie na protest i ma bardzo silną, w pełni naładowaną broń z dwoma załadowanymi magazynkami. To też nie wróży dobrze - stwierdził Trump w trakcie wywiadu dla "Wall Street Journal".

Podczas rozmowy prezydent USA poinformował, że cała sytuacja jest analizowana przez odpowiednie podmioty. Zasygnalizował także gotowość do wycofania służb migracyjnych z Minneapolis.

- W pewnym momencie wycofamy się. Wykonaliśmy, oni wykonali, fenomenalną robotę - podkreślił prezydent.

USA. Wrze w Minneapolis po śmierci Alexa Prettiego

Prezydent USA nie podał jednak konkretnego terminu, kiedy agenci mogliby zostać wycofani z miasta. Zapowiedział, że w Minnesocie pozostaną służby, które mają zajmować się oszustwami finansowymi.

Śmierć Prettiego, dyplomowanego pielęgniarza pracującego w lokalnym szpitalu, to nie pierwszy tragiczny wypadek z udziałem agentów imigracyjnych ICE w ostatnich tygodniach.

W tym samym miesiącu agent federalny zastrzelił w Minneapolis inną obywatelkę USA - Renee Good. Podobnie jak w przypadku Prettiego władze twierdzą, że kobieta stanowiła zagrożenie dla funkcjonariuszy.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, jak agent strzela do siedzącej za kierownicą samochodu kobiety. Jej śmierć zapoczątkowała falę sprzeciwu wobec obecności i działań agentów ICE.

