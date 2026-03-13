W skrócie Białoruś zakupiła od Rosji system rakietowy Oriesznik i sfinansowała zakup ze swojego budżetu.

Alaksandr Łukaszenka podkreślił wsparcie Władimira Putina przy tym zakupie i ostrzegł Ukrainę oraz sąsiadów przed podejmowaniem działań przeciwko Białorusi.

System Oriesznik opracowano w Rosji, a według zachodnich ekspertów rozmieszczenie tej broni na Białorusi ma głównie charakter demonstracyjny.

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka poinformował w piątek, że białoruska armia kupiła od Rosji system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik.

Jak przekazała agencja Reutera, satrapa podkreślił, że zakup został sfinansowany przez Mińsk i zrealizowany dzięki wsparciu rosyjskiego przywódcy Władimir Putin.

- Dziękuję Władimirowi Putinowi za jego pomoc. Poprosiłem go - on to zrobił. I zapłaciliśmy za to pieniądze - powiedział Łukaszenka podczas rozmowy z dziennikarzami.

Białoruś kupiła broń od Rosji. Łukaszenka: Nie pchajcie się do nas

Białoruski przywódca odniósł się także do wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w lutym w rozmowie z białoruskim opozycyjnym portalem Zerkało stwierdził, że systemy Oriesznik rozmieszczone na Białorusi powinny być przez NATO uznane za "uzasadnione cele".

Łukaszenka odrzucił takie stanowisko i ostrzegł sąsiadów przed podejmowaniem działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji napięcia.

- Jeśli nie chcecie, żeby uderzył Oriesznik, nie pchajcie się do nas - z Ukrainy, Polski, Litwy czy Łotwy - powiedział. Jednocześnie zapewniał, że Białoruś nie stanowi zagrożenia dla żadnego państwa ani organizacji międzynarodowej.

System rakietowy Oriesznik. Białoruś zakupiła broń dalekiego zasięgu

System rakietowy Oriesznik został opracowany w Rosji jako modyfikacja systemu RS-26 Rubież. Według dostępnych informacji jego zasięg może wynosić około 5 tys. kilometrów. Broń ta była wykorzystywana przez Rosję w trakcie wojny z Ukrainą - w listopadzie 2024 roku oraz w styczniu 2026 roku.

Mińsk zapowiedział rozmieszczenie takich systemów na swoim terytorium w grudniu 2025 roku. Jak przypomina Reuters, wielu zachodnich ekspertów ocenia jednak, że zarówno użycie Oriesznika przez Rosję w wojnie z Ukrainą, jak i ewentualne rozmieszczenie go na Białorusi ma w dużej mierze charakter demonstracyjny. W ich opinii działania te mogą służyć przede wszystkim wywieraniu presji psychologicznej na państwa NATO.

