Nowy rok szkolny w Austrii pod znakiem zakazu. Nowe prawo uderza w mniejszość

Alicja Krause

Alicja Krause

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w Austrii weszła w życie ustawa zakazująca dziewczynkom poniżej 14. roku życia noszenia muzułmańskich nakryć głowy - hidżabów oraz burek. Nowe prawo wywołało sprzeciw Islamskiej Wspólnoty Religijnej. Sprawa może się skończyć przed Trybunałem Konstytucyjnym.

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Szkolna ławka, obok dziewczynki w hidżabach
Austria. Zakaz noszenia burek i hidżabów w szkołach. Muzułmanie mogą zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego (zdj. ilustracyjne)OSMAN ORSAL/ASSOCIATED PRESS / PixabayEast News

W skrócie

  • W Austrii wprowadzono zakaz noszenia hidżabów i burek przez dziewczynki poniżej 14. roku życia, co spotkało się ze sprzeciwem Islamskiej Wspólnoty Religijnej. Sprawa może trafić do Trybunału Konstytucyjnego.
  • Minister ds. integracji uzasadnia regulację walką z uciskiem kobiet, natomiast krytycy uważają, że przepisy ograniczają swobody religijne i mogą być niekonstytucyjne.
  • Nowe prawo przewiduje rozmowy z uczennicą i jej opiekunami w przypadku naruszenia zakazu, a za powtarzające się przypadki grozi grzywna do 800 euro.
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Jak przypomina BBC, ustawa zakazująca dziewczynkom poniżej 14. roku życia noszenia "tradycyjnych muzułmańskich nakryć głowy" weszła w życie w poniedziałek, wraz z początkiem roku szkolnego. Nowe prawo zakazuje noszenia hidżabów oraz burek w szkołach publicznych i prywatnych w całej Austrii.

Wcześniej podobne przepisy wdrożyła Portugalia. Prezydent Antonio Jose Seguro podpisał ustawę zakazującą noszenia burki i nikabu w miejscach publicznych, argumentując, że "twarz powinna być uważana za centralny element ludzkiej tożsamości komunikacji, a także jako minimalny element wzajemnego uznania pomiędzy współobywatelami".

Austria. Nowe przepisy w szkołach. Dziewczynki nie mogą nosić burek i hidżabów

W przypadku Austrii minister ds. integracji Claudia Bauer argumentowała, że chusta jest "oznaką ucisku i sposobem kontrolowania dziewcząt od najwcześniejszego dzieciństwa".

Krytycy nowych przepisów twierdzą natomiast, że podsycają one antymuzułmańskie nastroje. Uważają ponadto, że zakaz noszenia tradycyjnych muzułmańskich nakryć głowy może być niekonstytucyjny.

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Carla Amina Baghajati z Islamskiej Wspólnoty Religijnej w Austrii (IGGOe) powiedziała BBC, że organizacja "stanowczo sprzeciwia się" nowemu prawu. Jak argumentowała, przepisy w sposób "nieuzasadniony" ograniczają "podstawowe prawo do wolności religii".

Przedstawicielka IGGOe powiedziała też, że nowe prawo "zamiast chronić nieletnich, wyodrębnia konkretną praktykę religijną i ryzykuje wykluczenie tych samych dzieci, które rzekomo wspiera".

Kontrowersyjne prawo w Austrii. Muzułmanie zapowiadają kroki prawne

Wiele wskazuje na to, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. IGGOe zapowiedziała, że "poprze skargi składane przez dziewczęta oraz ich rodziny, które uważają, że ich podstawowe prawa są naruszane i chcą wnieść sprawę do Trybunału Konstytucyjnego".

W 2020 roku uchylony został wcześniejszy zakaz noszenia chust w szkołach podstawowych. Austriacki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo dotyczyło jednej konkretnej religii - islamu - co uznano za nieuzasadnione.

Dodatkowo przepisy były sprzeczne z konstytucyjną zasadą neutralności religijnej i ideologicznej państwa - informował austriacki portal Yuga.

"Nauczyciele są pod ogromną presją". Nowe przepisy w Austrii spotkały się z krytyką

Nowe przepisy ściśle określają procedurę reagowania na przypadki naruszenia zakazu. Jeżeli nauczyciel zauważy uczennicę noszącą chustę, powinien porozmawiać zarówno z nią, jak i jej opiekunami prawnymi.

Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, konieczne będzie powiadomienie odpowiednich służb, w tym opieki społecznej. Dopiero w ostateczności rodzice lub opiekunowie dziecka mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 800 euro.

Niektórzy nauczyciele wyrażali obawy dotyczące konieczności egzekwowania zakazu. Sigi Maurer z Partii Zielonych stwierdziła, że pedagodzy "już są pod ogromną presją". Oskarżyła ona także ministra edukacji Christophera Wiederkehra o "tworzenie nowych konfliktów i zrzucanie ich na nauczycieli".

Źródła: BBC, Yuga

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