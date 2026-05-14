Nowy rodzaj dronów w rękach Hezbollahu. Giną kolejni żołnierze Izraela

Maciej Olanicki

Hezbollah zaczął wykorzystywać do ataków drony, których izraelska obrona nie jest w stanie strącać - podał "The Washington Post". Technologia jest dobrze znana z wojny w Ukrainie - zamiast komunikacji radiowej do sterowania wykorzystywany jest przewód optyczny, dzięki czemu sygnału nie sposób zakłócić. Od 8 kwietnia w wyniku ataków dronami nowego typu zginęło co najmniej czworo żołnierzy IDF.

Atak w Libanie
Hezbollah zaczął stosować przeciwko żołnierzom Izraela drony sterowane z użyciem światłowodówKANDICE ARDIELAFP

W skrócie

  • Hezbollah wykorzystuje do ataków na żołnierzy Izraela w Libanie drony sterowane przewodowo, z użyciem przewodów optycznych.
  • Od 8 kwietnia nowe drony doprowadziły do śmierci co najmniej czterech żołnierzy izraelskich.
  • Drony sterowane światłowodami są wykorzystywane w wojnie w Ukrainie od I kw. 2024 r. Kijów dysponuje wieloma modelami różniącymi się zasięgiem i masą przenszonych ładunków wybuchowych.
Drony sterowane za pośrednictwem światłowodów, a nie radiowo, wykorzystywane są przez Hezbollah w południowym Libanie. Mowa o wyposażonych w kamery bezzałogowych statkach przenoszących materiały wybuchowe. Od zawieszenia broni w wojnie pomiędzy USA, Izraelem i Iranem od nowego rodzaju dronów Hezbollahów zginęło co najmniej czterech żołnierzy Izraela - podał "The Washington Post".

Dzięki komunikacji przewodowej niemożliwe jest unieszkodliwienie dronów z użyciem urządzeń zakłócających sygnał radiowy, z których korzysta armia Izraela. Źródła dziennika podkreślają, że Hezbollah stosuje do produkcji statków tanie i łatwo dostępne komponenty, co umożliwia produkcję nawet w sytuacji, gdy główny sponsor organizacji Iran, jest w stanie wojny.

Zagrożenia sterowanymi przewodowo dronami świadomy jest Binjamin Netanjahu. Według analityków właśnie do nich odniósł się w wypowiedzi z 3 maja, w którym obok zakupu nowych samolotów i zapowiedzi produkcji własnego myśliwca przez Izraela Netanjahu ogłosił prace nad nowymi środkami ochrony przed dronami.

- Kilka tygodni temu zleciłem utworzenie specjalnego projektu mającego na celu przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony dronów, a dzisiaj zostanie mi przedstawione sprawozdanie z postępów w tej sprawie - powiedział Binjamin Netanjahu w nagraniu opublikowanym 3 maja.

- Zajmie to trochę czasu, ale pracujemy nad tym - zaznaczył premier Izraela.

Prym w produkcji światłowodowych dronów wiedzie Ukraina

Drony sterowane z użyciem światłowodów są na dużą skalę stosowane w wojnie w Ukrainie od początku 2024 r., choć pierwsze prototypy powstały jesienią 2023 r. Dziś w zadaniach na krótkich dystansach wykorzystywane są w zasadzie wyłącznie drony sterowane światłowodem, a reporterzy wojenni mówią o całych polach pokrytych przezroczystymi nitkami przewodów optycznych.

Podstawowym dronem sterowanym z użyciem światłowodów jest po stronie ukraińskiej Khyzhak produkowany przez firmę 3DTech. Według parametrów deklarowanych przez ukraińskie Ministerstwo Obrony statek rozpędza się do 143 km/h i w zależności od wariantu ma zasięg od 10 do 30 km. Masa ładunków wybuchowych, które przenoszą ukraińskie drony światłowodowe, waha się od 1,5 do 2,2 kg.

 Źródło: "The Washington Post"

