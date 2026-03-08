Nowy przywódca Iranu wybrany. Jeden z ajatollahów wskazał nazwisko

W skrócie Ajatollah Hosseinali Eszkewari przekazał agencji Reuters, że nazwisko Chamenei będzie kontynuowane przez nowego przywódcę Iranu.

Według wcześniejszych doniesień, na następcę Alego Chamaneiego najczęściej typowany był jego syn Modżtaba, który miał zostać ranny podczas bombardowania.

Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył, że każdy lider wybrany przez irański reżim będzie celem izraelskich ataków, jeśli będzie groził Izraelowi, USA i regionowi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielę członek irańskiego Zgromadzenia Ekspertów Ahmad Alamolhoda potwierdził, że najwyższy przywódca Iranu został wybrany. Duchowny odmówił jednak wyjawienia nazwiska.

Według nowych informacji przekazanych agencji Reutera przez Hosseinalego Eszkewariego, innego członka Zgromadzenia Ekspertów, kolejny przywódca Iranu także będzie nosił nazwisko Chamenei.

- Nazwisko Chamenei będzie kontynuowane - powiedział agencji ajtaollah Eszkewari i zapewnił, że "ogłoszenie nastąpi wkrótce".

Zgromadzenie Ekspertów wybrało następcę Alego Chameniego. Ma nosić to samo nazwisko

Zabity 28 lutego w amerykańsko-izraelskim ataku Ali Chamenei miał sześcioro dzieci, w tym czterech synów, którzy mogliby zostać jego następcami: Mostafę, Modżtabę, Masuda oraz Majsama. Najprawdopodobniej mimo trwających od 8 dni nalotów wszyscy wciąż żyją.

Wcześniejsze doniesienia opozycyjnego portalu irańskich ekspatów Iran International mówiły o tym, najprawdopodobniej następcą Alego zostanie jego drugi syn, Modżtaba, urodzony w 1969 r.

W sobotę m.in. media izraelskie i rosyjskie podały, że Modżtaba Chamenei został ranny podczas bombardowania, ale przeżył. Oficjalnie te informacje nie zostały potwierdzone.

Modżtaba przez lata miał zbudować imperium finansowe reżimu ajatollahów. Potencjalny następca Alego według ustaleń Bloomberga miał zarządzać wielomiliardową fortuną, kupować nieruchomości na całym świecie oraz czerpać korzyści z handlu morskiego.

Modżtaba Chamenei typowany na przywódcę Iranu. Izreael: Cel do wyeliminowania

W środę minister obrony Izreaela Israel Katz zapowiedział, że niezależnie od tego, kogo na kolejnego najwyższego przywódcę wybierze Zgromadzenie Ekspertów, będzie on celem ataków izraelskiego wojska.

"Każdy lider wybrany przez irański reżim, który będzie kontynuował plan zniszczenia Izraela, groził USA, wolnemu światu i państwom regionu oraz będzie uciskał lud Iranu - będzie celem do wyeliminowania" - przekazał minister obrony Izraela za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w amerykańsko-irańskich atakach na Iran zginęło dotąd 1332 cywilów.

Źródło: Reuters

"Jest tylko na trochę". Były prezydent komentuje kandydaturę Czarnka na premiera Polsat News Polsat News