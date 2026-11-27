W skrócie Przywódcy państw strefy euro wskazali Hiszpana Pablo Hernandeza de Cosa jako kandydata na nowego prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru następcy Christine Lagarde zapadnie podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-18 grudnia.

Obecna prezes EBC Christine Lagarde kończy swoją ośmioletnią kadencję dziewięć miesięcy przed jej planowanym upływem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Pablo Hernandez de Cos w latach 2018-2024 był prezesem hiszpańskiego banku centralnego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

Prezesa EBC wybiera Rada Europejska w składzie obejmującym liderów państw mających wspólną walutę. Po wskazaniu kandydata szef Rady Europejskiej Antonio Costa przeprowadzi konsultacje z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów EBC (sześciu członków zarządu Banku i 21 prezesów banków centralnych strefy euro). Rada Europejska podejmie ostateczną decyzję na szczycie 17-18 grudnia w Brukseli.

Pablo Hernandez de Cos kandydatem na prezesa EBC. Ma zastąpić Christine Lagarde

Stanowisko prezesa EBC zwolni 7 lutego 2027 roku Christine Lagarde. Francuzka zakończy swoją ośmioletnią kadencję prawie dziewięć miesięcy przed jej upływem. Ustąpienie Lagarde pozwoliło obecnemu francuskiemu prezydentowi Emmanuelowi Macronowi zaangażować się w proces wyboru jej następcy, zanim on sam opuści Pałac Elizejski po wyborach prezydenckich na wiosnę przyszłego roku. Hiszpan ma być kompromisem pomiędzy Francją a Niemcami.

W czwartek wskazani zostali także dwaj kandydaci do zarządu EBC: Francuzka Laurence Boone i Niemiec Markus Brunnermeier.

Poza stanowiskiem prezesa w pierwszej połowie 2027 roku zwolnią się także dwa miejsca w zarządzie EBC. Odejdzie z niego także Niemka Isabel Schnabel i Irlandczyk Philip R. Lane. Trzy wakaty były rozpatrywane przez przywódców razem, w ramach jednej układanki kadrowej.

Rada Europejska ograniczona do szefów państw i rządów strefy euro mianuje prezesa i wiceprezesa EBC, a także czterech pozostałych członków zarządu. W tej sprawie obowiązuje specjalna, wzmocniona większość kwalifikowana. Oznacza to, że spośród 21 państw UE posiadających wspólną walutę za nominacją musi opowiedzieć się co najmniej 16 państw reprezentujących 65 proc. ludności strefy euro.

Wybierają nowego prezesa EBC. Christine Lagarde wystartuje w wyborach we Francji?

Pablo Hernandez de Cos urodził się w 1971 roku w Madrycie. Ukończył ekonomię i prawo w Madrycie, gdzie uzyskał też doktorat. W latach 2018-2024 kierował Bankiem Hiszpanii, zasiadając w Radzie Prezesów EBC. Przewodniczył również Bazylejskiemu Komitetowi Nadzoru Bankowego (2019-2024). Pełni funkcję dyrektora BIS od lipca 2025 r.

Specjalizuje się w nadzorze bankowym i stabilności finansowej. W Radzie Prezesów EBC należał do zwolenników utrzymywania niższych stóp procentowych.

Jeszcze przed ogłoszeniem przez Lagarde rezygnacji spekulowano, że zrobi to, by wziąć udział w wyścigu o fotel prezydencki. Spekulacje te na razie się nie potwierdziły, chociaż Lagarde jako prezeska EBC musi zachować neutralność polityczną do końca pełnienia stanowiska. W wywiadzie dla portalu Euronews pod koniec października Francuzka powiedziała, że chce mieć swobodę "zajmowania się sprawami niezwiązanymi z polityką pieniężną". Podkreśliła, że interesuje ją prawda, która "bardzo często bywa nadszarpnięta lub podważana przez przeinaczanie faktów".

Christine Lagarde ma 70 lat i bogate doświadczenie zarówno w pracy we francuskim rządzie, jak i zarządzaniu organizacjami międzynarodowymi. W latach 2007-2011 była ministrem ds. gospodarki, finansów i przemysłu za prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego. Z rządu odeszła, by objąć funkcję prezeski Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którą sprawowała do 2019 r., gdy zastąpiła Mario Draghiego w EBC.

W swojej karierze Lagarde wielokrotnie dementowała spekulacje na temat objęcia przez nią prestiżowych stanowisk, w tym szefowej Komisji Europejskiej i Światowego Forum Ekonomicznego.



