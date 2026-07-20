W skrócie Andy Burnham zostanie siódmym premierem Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Nowy premier zamierza zrezygnować z programu cyfrowej tożsamości, aby przekierować środki na inwestycje poprawiające jakość życia.

Andy Burnham zapowiedział działania na rzecz odbudowy zaufania do rządu, pobudzenia gospodarki i decentralizacji władzy.

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Były burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham, nazywany "Królem Północy", w poniedziałek zostanie siódmym premierem Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dekady. Obiecuje "przebudować" państwo tak, aby lepiej odpowiadało na problemy, którymi żyją ludzie, takie jak wysokie koszty życia czy niska jakość usług publicznych.

Przekazanie władzy rozpocznie się od wizyty Keira Starmera w Pałacu Buckingham, gdzie złoży swoją rezygnację na ręce króla. Następnie wygłosi krótkie, pożegnalne przemówienie na Downing Street.

Krótko po nim na audiencję u króla przybędzie Andy Burnham. Król Karol III powierzy mu misję utworzenia nowego rządu. Nowy premier wygłosi później swoje pierwsze przemówienie na Downing Street i ogłosi skład nowego gabinetu.

Andy Burnham - nowy premier Wielkiej Brytanii

Jak podaje agencja AFP, Burnham przedstawi "priorytety dotyczące przywrócenia zaufania do rządu" oraz "pozwolenia Brytyjczykom na złapanie oddechu" w obliczu kryzysu kosztów utrzymania. Nowy premier ma również położyć nacisk na pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz decentralizację władzy na rzecz społeczności regionalnych.

Burnham ogłosił w sobotę plany rezygnacji ze sztandarowego programu cyfrowej tożsamości (Digital ID), wprowadzonego przez swojego poprzednika. Decyzję tę określił mianem "przesunięcia priorytetów", wyjaśniając, że środki zarezerwowane na cyfryzację dowodów zostaną przekierowane na bardziej "namacalne" inwestycje, które bezpośrednio poprawią jakość życia obywateli.

Wewnątrz Partii Pracy Andy Burnham postrzegany jest jako jeden z niewielu polityków zdolnych do skutecznego ograniczenia rosnącego poparcia populistycznej partii Reform UK, kierowanej przez Nigela Farage'a.

Źródła: AFP, Sky News, Independent, Reuters





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