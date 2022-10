Nowy premier Wielkiej Brytanii do Zełenskiego: Wsparcie jest niezachwiane

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Nowy premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak rozmawiał we wtorek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zelenskiego, aby zapewnić go o tym, że brytyjskie wsparcie jest niezachwiane - przekazano w komunikacie Downing Street. Zełenski zaprosił Sunaka do Kijowa. Nowy premier Wielkiej Brytanii o wsparciu Ukrainy rozmawiał również z prezydentem USA Joe Bidenem.

Zdjęcie Rishi Sunak rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim / AlanDWest / BACKGRID / Backgrid UK / Forum / Agencja FORUM