W skrócie Premier Ukrainy Serhij Korecki wyraził podziękowanie Polsce za wsparcie 21. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji oraz omówił z Donaldem Tuskiem pogłębienie współpracy gospodarczej i projekty infrastrukturalne i energetyczne.

Ukraina rozpoczęła drugi klaster negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, dotyczący polityki zagranicznej i obronnej, a kraje UE zgodziły się na otwarcie tego klastra w lipcu.

Serhij Korecki, nowy premier Ukrainy, jako główne priorytety swojego rządu wskazał obronę kraju, stabilność gospodarczą oraz integrację z Unią Europejską.

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- Omówiłem z premierem Polski Donaldem Tuskiem rozwój wspólnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych oraz pogłębienie współpracy gospodarczej. Podziękowałem Polsce za poparcie 21. pakietu sankcji UE wobec Rosji - przekazał Korecki w komunikatorze Telegram.

Premier zaznaczył, że Ukraina liczy na dalsze wsparcie na swej drodze do pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Dodał, że zaprosił Tuska do złożenia wizyty w Ukrainie w najbliższym czasie.

Ukraina rozpoczęła negocjacje akcesejne do Unii Europejskiej

Wstępna decyzja ws. otwarcia drugiego klastra negocjacji akcesyjnych Unii Europejskiej z Ukrainą zapadła 10 lipca.

Drugi klaster dotyczy polityki zagranicznej i obronnej UE. Zaledwie miesiąc wcześniej otwarty został pierwszy, kluczowy klaster w obszarze spraw fundamentalnych, wśród których są instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walka z korupcją.

Kijów liczył na otwarcie w lipcu wszystkich sześciu obszarów negocjacyjnych, zwanych klastrami. Kraje UE zgodziły się jednak na otwarcie tylko klastra szóstego, dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej.

Z kolei 14 lipca w Brukseli odbyły się łącznie cztery konferencje międzyrządowe z krajami ubiegającymi się o wejście do UE - także z Czarnogórą i Albanią, które otworzyły już wszystkie rozdziały i klastry negocjacyjne.

Korecki przedstawił priorytety dla jego rządu

Korecki, wcześniej prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz, został powołany 16 lipca przez parlament na stanowisko premiera, zastępując Julię Swyrydenko.

Zaznaczył, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z UE.

48-letni Korecki to ceniony menedżer wyższego szczebla w sektorze energetycznym, posiadającym ponad 20 lat doświadczenia w wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej, a także w handlu energią.





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