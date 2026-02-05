Trudno zliczyć, ile w aktach sprawy Epsteina jest historii kobiet z całego świata. Departament Sprawiedliwości USA opublikował trzy miliony stron dokumentów, a w nich tysiące maili młodych kobiet, które miały kontakt ze zmarłym amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym.

Fraza "Poland" pojawia się w aktach ponad 1800 razy. Fraza "Polish" ponad 1600. W wyszukiwarce Departamentu Sprawiedliwości mniej więcej tyle samo "trafień" dotyczy słowa "Warsaw". Stołeczne lotnisko Chopina wiele razy pojawia się w kontekście lotów opłacanych przez Epsteina dla kobiet z Polski i Europy Wschodniej. Lotów z lub przez Warszawę.

Dane te zawierają szczegóły połączeń, informacje o pasażerach, podziękowania. To publicznie dostępne skrawki historii, pokazujące skalę działań niesławnego Amerykanina. Jedną z tych historii jest relacja, w której pojawia się wątek znanego reżysera Woody'ego Allena.

Akta Epsteina. Nowy, polski wątek

Strona Departamentu Sprawiedliwości zawiera pouczenie, że ze względu na ilość opublikowanych danych, mogą one zawierać dane osobowe lub treści wrażliwe. Znajduje się tam również prośba, by w takich przypadkach niezwłocznie skontaktować się z departamentem, w celu zanonimizowania danych.

Opisywana przez nas konwersacja jest jednym z przykładów, gdzie wprowadzono zmiany. Tylko częściowo skutecznie. Te same wiadomości mailowe pojawiają się regularnie w kilku plikach. Adres mailowy i nazwisko zostało ukryte, ale w niektórych wiadomościach pozostały szczegóły pozwalające na ich identyfikację.

W znalezionych przez nas mailach pierwszy kontakt pojawia się na początku 2014 roku. Wówczas asystentka Epsteina Lesley Groff zajmowała się organizacją przelotów dla osoby z Polski.

Tajemnicze obrazy. Portrety Epsteina i Allena

Relacja Epsteina z osobą z Polski rozwijała się przez kilka miesięcy. Dotyczyła między innymi pomocy finansowej. Ujawniona korespondencja zawiera też wiele szczegółów osobistych. Nie zawiera informacji o charakterze przestępczym.

Osoba ta w pierwszej połowie 2014 roku przesłała Jeffreyowi Epsteinowi trzy portrety w dwóch wiadomościach. Pierwsza z nich zawiera artystyczny portret samego Epsteina. Dane autora wiadomości są całkowicie ukryte. Jednak w przejętym przez Departament Sprawiedliwości mailu zawarta jest informacja techniczna, która sugeruje, że autor korzystał z urządzenia z ustawionym systemowo językiem polskim.

Szkic Jeffreya Epsteina w ujawnionych dokumentach Departament Sprawiedliwości USA materiał zewnętrzny

Prawie dwa miesiące później pojawia się kolejna wiadomość z obrazami. Treść maila brzmi: "Możesz pokazać moje obrazy Woody'emu. Ściskam". Wiadomość również jest oznaczona szczegółem technicznym w języku polskim.

Obrazy z wizerunkiem Woody'ego Allena w opublikowanych dokumentach Departament Sprawiedliwości USA materiał zewnętrzny

Dzień później Epstein otrzymuje inną wiadomość, również oznaczoną detalem po polsku. "Cały dzień w studiu nagrań. A teraz z powrotem w domu. Jak się masz? Wygląda na to, że świetnie się bawisz z Woodym" - wskazuje autor. Do maila dołączono zdjęcie postaci w studiu nagraniowym. W ujawnionych dokumentach dostępne jest z zasłoniętą twarzą.

Reżyser opowiada o spotkaniach z przestępcą

Powyższe wiadomości sugerują, że dla autora maili kontakt Epsteina z Allenem nie był tajemnicą. Kiedy w ubiegłym roku opinia publiczna poznawała kolejne szczegóły działalności zmarłego przestępcy, Allen udzielił we wrześniu wywiadu redakcji "The Times", w którym przyznał się do kontaktów z Epsteinem.

90-latek potwierdził, że wielokrotnie widywał się z finansistą. Spotkania miały miejsce już po wyroku Epsteina za nakłanianie nieletniej do prostytucji. Spędził w więzieniu 13 miesięcy. Według Allena Epstein powiedział mu, że był szantażowany. Dodał, że przestępca próbował wynagrodzić swoje działania poprzez działalność filantropijną.

Z dokumentów ujawnionych w styczniu wynika, że z Epsteinem kontaktowała się również żona Allena Soon-Yi Previn. Jak opisuje "Guardian", w 2016 roku nazwała "nikczemną i obrzydliwą" 15-latkę, od której kongresmen Anthony Weiner chciał roznegliżowanych zdjęć. "Nienawidzę kobiet, które wykorzystują facetów, a ona zdecydowanie do nich należy" - stwierdziła Previn.

W 2017 roku Weiner przyznał się do winy w związku z zarzutem przekazywania nieletnim treści obscenicznych. Został skazany na 21 miesięcy więzienia.

Jakub Krzywiecki

