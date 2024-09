Zachód nakłada sankcje na Rosję. Putin zapowiada środki odwetowe

Ponadto, Rosja to trzeci co do wielkości producent gąbek tytanowych, które są przekształcane w metal do zastosowań przemysłowych w przemyśle lotniczym, morskim i samochodowym. Sama ma jednak niskie rezerwy minerałów tytanu.