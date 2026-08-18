Nowy pilotaż w armii USA. Ma wesprzeć żołnierzy na niebezpiecznych misjach

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Armia USA uruchomi specjalny program dofinansowania do usług leczenia niepłodności dla żołnierzy - informuje portal Navy Times. O zwrot środków będą mogli ubiegać się wojskowi, którzy otrzymali wyjątkowo niebezpieczne rozkazy lub przez dłuższy czas przebywają z daleka od partnera. Wprowadzenie tego typu wsparcia od lat było postulatem rodzin wojskowych.

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Mundur w kamuflażu z flagą USA na ramieniu, zdjęcie ilustracyjne do programu dofinansowań.
USA. Departament Obrony uruchamia nowy program. Chodzi o żołnierzy (zdj. ilustracyjne) Pierre Crom / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Armia USA uruchamia program dofinansowania dla żołnierzy obejmujący leczenie niepłodności.
  • Wsparcie będzie przysługiwać wojskowym po niebezpiecznych rozkazach lub długiej rozłące z partnerem.
  • Program pilotażowy potrwa trzy lata i obejmuje dofinansowanie do zamrażania nasienia oraz komórek jajowych.
  • Rodziny żołnierzy postulowały wprowadzenie takiego wsparcia od ponad dekady, wskazując na urazy wpływające na płodność.
  • Wcześniejsze zapowiedzi podobnych programów nie zostały zrealizowane, a do tej pory pomocą zajmowały się organizacje społeczne.
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Komunikat w sprawie nowego programu opublikował w czwartek Federal Register. Dofinansowania ruszą we wrześniu, początkowo w postaci trzyletniego pilotażu.

Świadczenia, o które będą mogli ubiegać się amerykańscy żołnierze, będzie obejmować kwotę do 500 dolarów rocznie w przypadku pobrania nasienia i jego zamrożenia z wykorzystaniem ciekłego azotu (kriokonserwacji) oraz 10 tys. dolarów w przypadku usług konserwacji komórek jajowych.

USA. Zmiana w amerykańskiej armii, nowy program dofinansowań

O dofinansowanie będą mogli starać się wojskowi, którzy otrzymali rozkazy uprawniające do dodatku za niebezpieczną służbę lub prawdopodobnie otrzymają je w ciągu najbliższych 120 dni. Nowy program obejmuje również osoby, które przebywają w dużej odległości geograficznej od małżonka lub partnera przez 180 dni lub dłużej.

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O wprowadzenie wsparcia dla wojskowych od ponad dekady postulowały rodziny żołnierzy oraz organizacje zajmujące się promowaniem planowania rodziny. Domagano się ułatwień w dostępie do tego typu usług.

Jak przytaczają dziennikarze Navy Times, w latach 2000-2013 prawie dwa tysiące amerykańskich żołnierzy doznało poważnych urazów pachwin lub okolic narządów płciowych, a kolejne ponad 300 tysięcy - głowy. Tego typu uszkodzenia mogą bezpośrednio wpływać na płodność.

Program leczenia niepłodności w amerykańskiej armii. Nowe możliwości dla żołnierzy

W 2016 r. ówczesny sekretarz obrony Ash Carter zapowiedział, że Pentagon zacznie pokrywać koszty mrożenia nasienia i komórek jajowych żołnierzy. Program ten nie doszedł do skutku, bo w Białym Domu doszło do zmiany. W 2017 roku rozpoczęła się pierwsza kadencja Donalda Trumpa.

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Od kilku lat wsparcie w leczeniu niepłodności można było otrzymać ze strony organizacji, m.in. Military Family Building Coalition, Resolve: The National Infertility Association. Wspomniane instytucje świadczyły pomoc finansową dla części żołnierzy.

W przeszłości zdarzały się przypadki pobierania nasienia przez rodzinę od zmarłych żołnierzy. Dziennik "The New York Times" informował jakiś czas temu, że od rozpoczęcia konfliktu w Strefie Gazy izraelskie wojsko oferuje taką możliwość bliskim zmarłego w momencie powiadamiania o śmierci żołnierza.

Źródło: Navy Times, "The New York Times"

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