W skrócie Armia USA uruchamia program dofinansowania dla żołnierzy obejmujący leczenie niepłodności.

Wsparcie będzie przysługiwać wojskowym po niebezpiecznych rozkazach lub długiej rozłące z partnerem.

Program pilotażowy potrwa trzy lata i obejmuje dofinansowanie do zamrażania nasienia oraz komórek jajowych.

Rodziny żołnierzy postulowały wprowadzenie takiego wsparcia od ponad dekady, wskazując na urazy wpływające na płodność.

Wcześniejsze zapowiedzi podobnych programów nie zostały zrealizowane, a do tej pory pomocą zajmowały się organizacje społeczne.

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Komunikat w sprawie nowego programu opublikował w czwartek Federal Register. Dofinansowania ruszą we wrześniu, początkowo w postaci trzyletniego pilotażu.

Świadczenia, o które będą mogli ubiegać się amerykańscy żołnierze, będzie obejmować kwotę do 500 dolarów rocznie w przypadku pobrania nasienia i jego zamrożenia z wykorzystaniem ciekłego azotu (kriokonserwacji) oraz 10 tys. dolarów w przypadku usług konserwacji komórek jajowych.

USA. Zmiana w amerykańskiej armii, nowy program dofinansowań

O dofinansowanie będą mogli starać się wojskowi, którzy otrzymali rozkazy uprawniające do dodatku za niebezpieczną służbę lub prawdopodobnie otrzymają je w ciągu najbliższych 120 dni. Nowy program obejmuje również osoby, które przebywają w dużej odległości geograficznej od małżonka lub partnera przez 180 dni lub dłużej.

O wprowadzenie wsparcia dla wojskowych od ponad dekady postulowały rodziny żołnierzy oraz organizacje zajmujące się promowaniem planowania rodziny. Domagano się ułatwień w dostępie do tego typu usług.

Jak przytaczają dziennikarze Navy Times, w latach 2000-2013 prawie dwa tysiące amerykańskich żołnierzy doznało poważnych urazów pachwin lub okolic narządów płciowych, a kolejne ponad 300 tysięcy - głowy. Tego typu uszkodzenia mogą bezpośrednio wpływać na płodność.

Program leczenia niepłodności w amerykańskiej armii. Nowe możliwości dla żołnierzy

W 2016 r. ówczesny sekretarz obrony Ash Carter zapowiedział, że Pentagon zacznie pokrywać koszty mrożenia nasienia i komórek jajowych żołnierzy. Program ten nie doszedł do skutku, bo w Białym Domu doszło do zmiany. W 2017 roku rozpoczęła się pierwsza kadencja Donalda Trumpa.

Od kilku lat wsparcie w leczeniu niepłodności można było otrzymać ze strony organizacji, m.in. Military Family Building Coalition, Resolve: The National Infertility Association. Wspomniane instytucje świadczyły pomoc finansową dla części żołnierzy.

W przeszłości zdarzały się przypadki pobierania nasienia przez rodzinę od zmarłych żołnierzy. Dziennik "The New York Times" informował jakiś czas temu, że od rozpoczęcia konfliktu w Strefie Gazy izraelskie wojsko oferuje taką możliwość bliskim zmarłego w momencie powiadamiania o śmierci żołnierza.

Źródło: Navy Times, "The New York Times"



