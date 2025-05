Wspomina również, że obecny papież w przeszłości co najmniej dwukrotnie odwiedził Polskę , gdy brał udział w kapitułach prowincjonalnych w Krakowie. - Dał się poznać jako człowiek wiary, który potrafi łagodzić napięcia. (...) Nigdy nie dał poczuć, że jest kimś "z górnej półki". Był jednym z nas i dla nas - mówi o. Kuczała i wspomina jak otrzymał od Prevosta list z okazji złożenia ślubów wieczystych.

- To było coś więcej niż obowiązkowa kartka. On pamiętał, pisał z serca. To człowiek, którego po prostu lubię - mówi.