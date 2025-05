"Nie ma nic zbliżonego do chrześcijańskiego, amerykańskiego ani moralnie obronnego w polityce, która odbiera dzieci rodzicom i zamyka je w klatkach. Jest to prowadzone w naszym imieniu i wstyd nam wszystkim " - brzmi wpis, który udostępnił na swoim profilu Prevost.

"Czy nie widzisz cierpienia? Czy twoje sumienie nie jest zaburzone? Jak możesz zachować ciszę?" - czytamy w poście, który przekazał duchowny. Odnosił się on do omyłkowo deportowanego ze Stanów Zjednoczonych i wysłanego do więzienia w Salwadorze człowieka.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Leon XIV udostępnił także list swojego poprzednika . Franciszek kierował go właśnie do wiceprezydenta USA w związku z jego słowami w kontekście debaty o imigracji i pomocy zagranicznej.

"Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.