Nowy pakt Korei Północnej i Rosji. Kim Dzong Un o "świętej wojnie"

Maciej Olanicki

Kim Dzong Un zapewnił o chęci dalszego zaangażowania swoich sił w "świętą wojnę" w Ukrainie, twierdząc, że celem jest "obrona suwerenności narodowej, integralności terytorialnej i interesów bezpieczeństwa" Rosji. Podczas uroczystości otwarcia mauzoleum koreańskich żołnierzy poległych w Ukrainie Korea Płn. i Rosja wyraziły gotowość do podpisania nowego planu współpracy obejmującego lata 2027-2031.

Kim Dzong Un
Przywódca Korei Płn. zapowiedział zacieśnienie współpracy z Rosją i dalsze zaangażowanie w Ukrainie

W skrócie

  • Kim Dzong Un zadeklarował dalsze zaangażowanie sił Korei Północnej w "świętą wojnę" w Ukrainie podczas uroczystości otwarcia mauzoleum w Pjongjangu.
  • Według AFP Korea Północna i Rosja wyraziły gotowość do podpisania nowego planu współpracy militarnej na lata 2027-2031.
  • Według agencji KCNA, północnokoreańscy żołnierze są wysyłani na Ukrainę od jesieni 2024 r., a dotychczas zginęło tam co najmniej 2 tys. Koreańczyków.
Kim Dzong Un otworzył Muzeum Pamięci Czynów Bojowych Zagranicznych Operacji Wojskowych poświęcone pamięci północnokoreańskich żołnierzy, którzy zginęli w Ukrainie. W niedzielnych uroczystościach wziął udział rosyjski minister obrony Andriej Biełousow i przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin.

"Muzeum Pamięci Czynów Bojowych Zagranicznych Operacji Wojskowych będzie świecić na całym świecie, a męczennicy będą nieśmiertelni w jego jasnych promieniach, wraz z biografiami napisanymi ze świętym poczuciem misji i wytrzymałości" - powiedział podczas niedzielnych uroczystości Kim Dzong Un cytowany przez północnokoreańską agencję KCNA.

"Święta wojna" w Ukrainie. Kim gotowy zacieśnić współpracę z Moskwą

Kim Dzong Un zapewnił obecną na uroczystościach rosyjską delegację o tym, że Korea Północna nadal będzie wspierać Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie i zadeklarował gotowość do zawarcia nowych umów bilateralnych.

"Korea Północna będzie nadal w pełni wspierać politykę Federacji Rosyjskiej mającą na celu obronę suwerenności narodowej, integralności terytorialnej i interesów bezpieczeństwa" - podała agencja.

Wizyta moskiewskiej delegacji w Pjongjangu miała wymiar nie tylko symboliczny - celem było także dalsze zacieśnienie rosyjsko-koreańskie współpracy, zwłaszcza w obszarze militarnym.

"Obie strony poinformowały, że ich delegacje rozmawiały o zacieśnieniu więzi wojskowych, a Biełousow stwierdził, że Moskwa jest gotowa podpisać plan współpracy obejmujący lata 2027-2031" - podała AFP.

Koreańscy żołnierze nadal będą wysyłani na front. "O pokój i suwerenność"

Podczas uroczystości koreański dyktator podkreślił znaczenie operacji odparcia wojsk ukraińskich z regionu Kurska, w którą zaangażowani byli północnokoreańscy żołnierze. "Armie KRLD i Rosji wierne ideałowi sprawiedliwości walczyły ramię w ramię w tym samym okopie o pokój i suwerenność" - powiedział Kim Dzong Un.

Relacjonując uroczystość, północnokoreańska agencja państwowa KCNA konsekwentnie określała rosyjską napaść na Ukrainę "świętą wojną", która ma na celu "ochronę sprawiedliwości, godności i pokoju".

"Szlachetny duch i odwaga męczenników będą nieśmiertelne i będą cieszyć się szacunkiem kolejnych pokoleń dzięki troskliwej opiece wielkiego przywódcy, który zadbał o to, aby wizerunki i imiona męczenników, którzy poświęcili swoje życie świętej wojnie o sprawiedliwość, zostały wyryte złotymi literami na nieśmiertelnym pomniku" - podała KCNA.

Niedzielna uroczystość miała miejsca w pierwszą rocznicę operacji odparcia wojsk ukraińskich z regionu Kurska. Północnokoreańscy żołnierze są wysyłani na Ukrainę od jesieni 2024 r., wcześniej reżim Kim Dzong Una dostarczał Rosji broń i amunicję.

Według danych służb Korei Południowej do tej pory w Ukrainie zginęło co najmniej 2 tys. północnokoreańskich żołnierzy.

Źródło: KCNA, AFP

