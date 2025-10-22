Nowy pakiet sankcji na Rosję. Jest decyzja Unii Europejskiej

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Kraje Unii Europejskiej jednomyślnie podjęły decyzję o wdrożeniu 19. pakietu sankcji na Rosję. Postanowienie zapadło w środę wieczorem. Nowe wytyczne przewidują m.in. zakaz sprowadzania rosyjskiego LNG od 2027 r.

19. pakiet sankcji na Rosję zostanie przyjęty
19. pakiet sankcji na Rosję zostanie przyjętySimon Wohlfahrt AFP

W pakiecie znalazło się także objęcie Rosnieftu i Gazprom Nieftu zakazem transakcji oraz sankcje na kolejne statki z tzw. rosyjskiej floty cieni, wykorzystywanej do obchodzenia sankcji na ropę.

- Właśnie otrzymaliśmy powiadomienie od ostatniego państwa członkowskiego, że może ono wycofać swoje zastrzeżenia dotyczące 19. pakietu sankcji - powiedział dziennikarzom unijny dyplomata. Tym państwem była Słowacja - wcześniej wycofanie weta ogłosił premier tego kraju Robert Fico.

Zobacz również:

Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił propozycję Donalda Trumpa. Chodzi o zawieszenie działań wojennych na linii frontu
Świat

Zełenski reaguje na propozycję Trumpa. "Dobry kompromis"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    19. pakiet sankcji na Rosję. Unia Europejska jednomyślna

    Uruchomiono pisemną procedurę zatwierdzenia przez państwa. Jeśli nie wpłynie żaden sprzeciw, pakiet zostanie przyjęty w czwartek o godz. 8:00.

    Do porozumienia doszło na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Jednocześnie Komisja Europejska zapowiedziała, że już wkrótce rozpoczną się prace nad kolejnym pakietem.

    Amerykanie zapowiadają sankcje na Rosję

    Również w środę minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział, że tego samego dnia lub w czwartek ogłosi znaczące sankcje przeciwko Rosji. Odmówił jednak podania szczegółów.

    Zobacz również:

    J.D. Vance twierdzi, że Rosja i Ukraina nie są gotowe, by zawrzeć porozumienie pokojowe
    Wojna w Ukrainie

    "Nie są gotowi na pokój". Wiceprezydent USA wskazuje nową strategię administracji

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska

      - Dziś po południu po zamknięciu (giełdy - red.) lub jako pierwszą rzecz jutro ogłosimy znaczący wzrost sankcji przeciwko Rosji - powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami.

      Co więcej, jak informuje "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, administracja USA zniosła kluczowe ograniczenie dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów.

      Gazeta podkreśliła, że ten krok pozwoli Ukraińcom zintensyfikować ataki na cele znajdujące się w głębi terytorium Rosji i zwiększyć naciski na Kreml.

      Zobacz również:

      Słowacja. Pierwsze przypadki ptasiej grypy
      Świat

      Groźny wirus powraca. Przypadki zachorowań przy granicy z Polską

      Marcin Boniecki
      Marcin Boniecki
      Klimczak w "Graffiti" o dwukadencyjności w Sejmie i Senacie: Wszyscy bądźmy równiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze