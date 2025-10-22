W pakiecie znalazło się także objęcie Rosnieftu i Gazprom Nieftu zakazem transakcji oraz sankcje na kolejne statki z tzw. rosyjskiej floty cieni, wykorzystywanej do obchodzenia sankcji na ropę.

- Właśnie otrzymaliśmy powiadomienie od ostatniego państwa członkowskiego, że może ono wycofać swoje zastrzeżenia dotyczące 19. pakietu sankcji - powiedział dziennikarzom unijny dyplomata. Tym państwem była Słowacja - wcześniej wycofanie weta ogłosił premier tego kraju Robert Fico.

19. pakiet sankcji na Rosję. Unia Europejska jednomyślna

Uruchomiono pisemną procedurę zatwierdzenia przez państwa. Jeśli nie wpłynie żaden sprzeciw, pakiet zostanie przyjęty w czwartek o godz. 8:00.

Do porozumienia doszło na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Jednocześnie Komisja Europejska zapowiedziała, że już wkrótce rozpoczną się prace nad kolejnym pakietem.

Amerykanie zapowiadają sankcje na Rosję

Również w środę minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział, że tego samego dnia lub w czwartek ogłosi znaczące sankcje przeciwko Rosji. Odmówił jednak podania szczegółów.

- Dziś po południu po zamknięciu (giełdy - red.) lub jako pierwszą rzecz jutro ogłosimy znaczący wzrost sankcji przeciwko Rosji - powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami.

Co więcej, jak informuje "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, administracja USA zniosła kluczowe ograniczenie dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów.

Gazeta podkreśliła, że ten krok pozwoli Ukraińcom zintensyfikować ataki na cele znajdujące się w głębi terytorium Rosji i zwiększyć naciski na Kreml.

Klimczak w "Graffiti" o dwukadencyjności w Sejmie i Senacie: Wszyscy bądźmy równi Polsat News Polsat News