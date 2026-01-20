- Nie oszukujmy się: to arcyniebezpieczny moment, historyczna próba dla całej Europy - tak na początku grudnia w rozmowie z Interią najbliższą przyszłość Starego Kontynentu szkicowała prof. Katarzyna Pisarska.

- Jednocześnie to bardzo dobry moment, żeby szeroko rozumiane społeczeństwa europejskie zrozumiały, o co naprawdę toczy się gra - kontynuowała przewodnicząca Warsaw Security Forum.

Nasza rozmówczyni wypowiedziała też słowa, które po zaledwie półtora miesiąca brzmią przeraźliwie realnie. - W ciągu najbliższych miesięcy - miesięcy, nie lat! - może posypać się cały sojusz transatlantycki - prognozowała, gdy jeszcze mało kto przypuszczał, że Donald Trump na poważnie zechce anektować należącą do Danii Grenlandię.

Czy wobec tego Europa jest skazana na klęskę i wasalizację z rąk amerykańskiej administracji? Niekoniecznie.

- Jeśli my, Europejczycy, postawimy się, to administracja Trumpa ustąpi. Bo w gruncie rzeczy to jest słaba administracja, która łatwo wycofuje się przy zdecydowanym oporze - oceniła prof. Pisarska, przy okazji podając kilka przykładów na poparcie swojej diagnozy (m.in. nieudane próby zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją ponad głowami Europejczyków i Ukraińców).

Po pierwszym roku drugiej kadencji Trumpa w Białym Domu Unia Europejska, czy szerzej cała Europa, jest w bardzo trudnym położeniu. Nie jest to jednak położenie beznadziejne. Wszystkie liczące się w świecie geopolityki i nauki think tanki po obu stronach Atlantyku podkreślają, że potencjał Starego Kontynentu wciąż jest gigantyczny.

Recepta dla Europy? Banalnie prosta, ale i najtrudniejsza z możliwych: uwierzyć w swoją siłę i sięgnąć po utraconą wielkość. Albo pogodzić się ze statusem amerykańskiej kolonii i podrzędną rolą w świecie rządzonym przez imperialne mocarstwa.

Po pierwsze: hard power ponad soft power

20 stycznia 2026 roku rzeczywistość dla Europy jest brutalna: Stary Kontynent nigdy nie będzie traktowany podmiotowo i nigdy nie będzie w pełni niezależny, jeśli będzie w pełni zależny od Stanów Zjednoczonych w obszarze bezpieczeństwa.

Europa i Unia Europejska muszą postawić na odudowanie budzącej respekt hard power Jonas Roosens/ANP MAG AFP

Jeśli Europejczycy mogą wynieść dla siebie jakieś pozytywy z początku drugiej kadencji Donalda Trumpa, to z pewnością przekonanie o tym, że hard power nie wyszła z mody i najpewniej nigdy z niej nie wyjdzie. Końca historii nie było i nie będzie. A przyjaciół i sojuszników mają ci, którzy najmniej ich potrzebują i są od nich najmniej zależni. "Siła, głupcze!" - chciałoby się parafrazować pamiętną frazę Billa Clintona.

Oczywiście rację będą mieć ci, którzy w tym miejscu powiedzą, że Europa ma w zakresie obronności i bezpieczeństwa ogromne zaległości, że w wielu dziedzinach (zwłaszcza wywiadu, obserwacji, logistyki, odstraszania nuklearnego) jeszcze długo będzie zależna od Ameryki, że jej potencjał przemysłowy został uśpiony mrzonkami o rozwiązującej wszelkie problemy zglobalizowanej gospodarce.

Jednak w każdym z tych obszarów Europa już działa. W różnym tempie i z różnym skutkiem, ale odkręca zaniedbania minionych dekad. Próbuje nadgonić stracony czas. To, oczywiście, potrwa. Ważny jest jednak kierunek i świadomość długoterminowego celu.

Doświadczamy odrzucenia zasad porządku międzynarodowego, które Stany Zjednoczone pomagały wykuwać, nawet jeśli często same się do nich nie stosowały

Europa musi być silna nie tylko swoją dyplomacją i gospodarką, ale również swoimi czołgami, myśliwcami, systemami rakietowymi. Musi być silna swoim przemysłem ciężkim i zdolnościami produkcyjnymi w zakresie sprzętu wojskowego i amunicji. Wreszcie musi postawić na badania i rozwój, zwłaszcza własnych, europejskich firm, w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Innej drogi po prostu nie ma.

Po drugie: świat, jaki znaliśmy, już nie istnieje

Dla Europy ważna jest też szczerość wobec samej siebie. Szczerość wobec sytuacji, w jakiej się znalazła. A ta, mówiąc oględnie, nie jest optymistyczna.

Z jednej strony, agresywna i neoimperialna Rosja przymierzająca się do zbrojnej konfrontacji z Zachodem. Z drugiej, ekspansjonistyczne Chiny, którym marzy się pozycja globalnego gracza numer jeden i które zwłaszcza w obszarze gospodarczym są w stanie napsuć Zachodowi sporo krwi. Z trzeciej, Stany Zjednoczone, dotychczasowy etatowy partner i sojusznik, stały się rywalem, a być może nawet zagrożeniem.

Mówiąc wprost: świata, który Europejczycy znali i w którym przyjemnie urządzili się w ostatnich dekadach już nie ma. Tu oddam głos Bronwen Maddox, dyrektorce prestiżowego brytyjskiego think tanku Chatham House, która w swoim dorocznym wykładzie na temat światowych trendów w geopolityce nie owijała w bawełnę. Zwłaszcza w najnowszym kontekście, a więc amerykańskiej pogoni za aneksją Grenlandii.

- Doświadczamy odrzucenia zasad porządku międzynarodowego, które Stany Zjednoczone pomagały wykuwać, nawet jeśli często same się do nich nie stosowały - zaczęła, przywołując przykłady militarnej agresji Stanów Zjednoczonych wobec Wenezueli, a także forsowania pomysłu aneksji Grenlandii.

Maddox nie ma wątpliwości, że jeśli Waszyngton przejmie kontrolę nad Grenlandią wbrew Danii i wbrew Europie, będzie to koniec NATO, koniec Zachodu, jaki znamy i przekroczenie czerwonej linii, za której nie ma już powrotu.

- To będzie oznaczać koniec zachodniego sojuszu rozumianego jako grupa krajów przekonanych o tym, że dzielą ze sobą nie tylko interesy, ale również zasady wolności jednostki, wolności intelektualnej i religijnej, demokracji i wolnego handlu. Zasady, które były siłą napędową ich dobrobytu oraz podstawą ich globalnych wpływów.

Po trzecie: maksymalizacja atutów i potencjału

"Wyniki pokazują, że ludzie w różnych częściach świata widzą ogromny potencjał Europy. Jednak to przed Europejczykami stoi zadanie, by naprawdę uwierzyć we własną siłę. A zaczynają z ponurego miejsca" - piszą w arcyciekawej analizie na łamach Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) Timothy Garton Ash, Iwan Krastew i Mark Leonard.

Autorzy powołują się przy tym na wyniki zakrojonego na szeroką skalę badania zleconego przez ECFR i Uniwersytet Oxforda, w którym udział wzięło niemal 26 tys. respondentów z 21 państw (15 w Europie i sześciu poza nią).

Szefowa KE Ursula von der Leyen AFP

Podobne wnioski można też przeczytać w innych analizach, artykułach i wywiadach dotyczących przyszłości Europy w nowej rzeczywistości. Europa ma niezaprzeczalne atuty i ogromny potencjał, ale nie potrafi ich optymalnie wykorzystywać.

Gdzie leżą argumenty państw Starego Kontynentu? Daleko szukać nie trzeba. Pierwszym z nich jest gigantyczny wspólny rynek. Europejska gospodarka to niemal 30 bln dol., a więc niemal tyle samo co w przypadku Stanów Zjednoczonych. To również 450 mln zamożnych i chętnie konsumujących obywateli w samej tylko Unii Europejskiej.

Co ważne, europejski rynek jest kluczowy zarówno z perspektywy amerykańskiej, jak i chińskiej. Może być zatem potężnym argumentem w negocjacjach handlowych zarówno z Waszyngtonem, jak i Pekinem. A przecież wciąż ogranicza go wiele blokad chociażby w obszarze energetyki, telekomunikacji czy rynków kapitałowych. Potencjał do dalszego rozwoju jest więc nadal znaczący.

Argumentem numer dwa jest potężna baza przemysłowa. Oczywiście, w tym momencie w dużej mierze uśpiona i niewykorzystywana, ale przywrócenie jej do dawnej świetności to kwestia kilku lat mądrze prowadzonej polityki i przemyślanych inwestycji. Europejski kapitał, wspólny rynek i potencjał rozwojowy wsparty prężnym przemysłem może postawić Europę na równi z Ameryką i Chinami. Zarówno gospodarczo, jak i w perspektywie długoterminowej, militarnie.

Nie oszukujmy się: to arcyniebezpieczny moment, historyczna próba dla całej Europy. (...) Znajdujemy się dokładnie w tym momencie, że w ciągu najbliższych miesięcy - miesięcy, nie lat! - może posypać się cały sojusz transatlantycki

Po trzecie, potencjał intelektualny i rozwojowy. "Europejska sieć instytucji badawczych, uczelni technicznych i wykwalifikowanych kadr jest jedną z najpotężniejszych na świecie. Problemem nie jest brak zdolności, ale dyscypliny i jedności w działaniu" - pisze Maciej Filip Bukowski w analizie dla Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPA).

Po czwarte: mądrze wykorzystać Chiny

W nowych okolicznościach geopolitycznych, które wykuwają się na naszych oczach, dla przyszłości Europy kluczowe będą Chiny. Państwo Środka chce zdetronizować Stany Zjednoczone w roli globalnego gracza numer jeden i ma ku temu poważne, zwłaszcza gospodarcze, narzędzia.

Z perspektywy Unii Europejskiej Chiny są widziane jako zagrożenie, dlatego Bruksela od kilku lat konsekwentnie stawia na politykę de-riskingu. Nie chce w przypadku Chin powtórzyć błędów popełnionych w stosunku do Rosji, od której Europa przez lata była uzależniona energetycznie.

W równaniu, które wydawało się już dobrze rozpracowane, pojawiła się jednak nowa zmienna: imperialne Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa. To wymusza reakcję Europy, Unii Europejskiej. Co oczywiste, nie sposób wejść na wojenną ścieżkę z oboma supermocarstwami naraz. Można jednak wykorzystać ich wzajemną, ostrą rywalizację do zbudowania własnej pozycji. Tym bardziej, że i Ameryka, i Chiny mają świadomość, że to Unia Europejska jest dla nich kluczem do pokonania drugiej strony.

Koncepcja "lewarowania" relacji z Amerykanami właśnie poprzez Państwo Środka mogłaby też pasować samym Chińczykom.

- Żeby zmierzyć się z Amerykanami, zwłaszcza za administracji Trumpa, najlepszą strategią byłoby naprawienie relacji z Unią Europejską - analizował w październikowym wywiadzie dla Tygodnika Interii prof. Yasheng Huang, ekonomista z MIT Sloan School of Management i jeden z najbardziej cenionych na świecie ekspertów od Państwa Środka.

- W przypadku UE sprawa jest prosta: wspieramy Ukrainę, więc wy otwieracie unijny rynek na nasze produkty - dodał autor wydanej w Polsce pod koniec ubiegłego roku książki "Zmierzch Wschodu. Jak Chiny stały się potęgą i czy grozi im upadek".

Po piąte: europejska jedność ponad wszystko

Wszystkie koncepcje, plany i strategie na poprawienie geopolitycznego położenia Europy na nic się zdadzą, jeśli europejskie państwa będą ze sobą rywalizować, zamiast współpracować w celu wzmocnienia pozycji całej UE czy całej Europy.

Siłą Europy była, jest i będzie wyłącznie jedność. W pojedynkę nawet najsilniejsze na kontynencie Niemcy nie mają szans w rozgrywce ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami. Dlatego największym zagrożeniem dla Starego Kontynentu na najbliższe lata jest podział i rozłam, na który grają nie tylko Ameryka i Chiny, ale także (albo przede wszystkim) Rosja.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen NICOLAS TUCAT AFP

- Jestem rozczarowany postawą głównych stolic europejskich, które w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi wybrały stosunki bilateralne - stwierdził niedawno w rozmowie z Interią dr Marcin Terlikowski, kierownik Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). Jak podkreślił, mając świadomość, że Trump zwalcza samą Unię, czołowe kraje UE chcą wykorzystać to do zbudowania swojej indywidualnej pozycji.

- Mamy bilateralizację europejskiego podejścia do Stanów Zjednoczonych. To logika, którą przyjęły również najważniejsze stolice europejskie: Berlin, Paryż, Londyn, Rzym - uważa dr Terlikowski. I przestrzega, że tak dla tych krajów, jak i dla całej UE jest to droga w przepaść.

