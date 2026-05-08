W skrócie Alternatywa dla Niemiec odnotowała w maju poparcie na poziomie 27 procent, co uczyniło ją liderem sondażu ARD DeutschlandTrend.

16 procent Niemców jest zadowolonych z pracy kanclerza Friedricha Merza, a rząd popiera obecnie 13 procent ankietowanych.

70 procent respondentów uważa, że rząd Niemiec powinien bronić własnego stanowiska wobec USA, nawet kosztem konfliktu z Donaldem Trumpem.

AfD po raz pierwszy w tym sondażu wyprzedziła kierujące niemieckim rządem partie chadeckie CDU/CSU, które uzyskały 24 proc., o dwa punkty procentowe mniej niż w kwietniu.

Opublikowane w czwartek wyniki potwierdzają wcześniejszy sondaż instytutu INSA dla gazety "Bild am Sonntag" z początku kwietnia. Poparcie dla AfD zadeklarowało wówczas 28 procent, a dla CDU/CSU - 24 proc.

Deutschlandtrend potwierdził trudną sytuację koalicjanta chadeków - SPD. Socjaldemokraci cieszą się obecnie poparciem 12 proc. wyborców. Zielonych popiera 15 proc. (plus 1 proc.), a Lewicę niezmiennie 10 proc. Pozostałe partie nie przekraczają progu wyborczego wynoszącego w wyborach do Bundestagu 5 proc.

Niemcy niezadowoleni z kanclerza Friedricha Merza

Zadowolenie z politycznej pracy kanclerza Friedricha Merza wyraziło zaledwie 16 proc. uczestników sondażu. To najgorszy wynik urzędującego szefa rządu w historii DeutschlandTrend. W czerwcu ubiegłego roku, wkrótce po objęciu stanowiska kanclerza, zadowolonych z jego działalności było 39 proc. pytanych.

Z pracy rządu zadowolonych jest obecnie jeszcze mniej wyborców - 13 proc. wobec 42 proc. na początku kadencji.

Zaledwie 24 proc. ankietowanych uważa, że rząd Merza będzie w stanie wzmocnić gospodarkę, a 23 proc. - że zapewni obywatelom bezpieczeństwo socjalne. Trochę lepiej wypada ocena polityki migracyjnej - 34 proc. jest zdania, że rząd poradzi sobie z ograniczeniem nielegalnej migracji.

Niemcy wypowiedzieli się na temat relacji z USA

70 proc. Niemców uważa, że w spornych kwestiach dotyczących polityki zagranicznej niemiecki rząd powinien bronić swojego stanowiska, nawet za cenę konfliktu z Donaldem Trumpem. Tylko 20 proc. preferuje powściągliwość, aby nie prowokować prezydenta USA.

53 proc. ankietowanych popiera udział Niemiec w misji w cieśninie Ormuz, po ogłoszeniu zawieszenia broni. 36 proc. uważa udział niemieckiego wojska za błąd.

44 proc. ankietowanych uważa, że koalicja chadeków i socjaldemokratów powinna rządzić do końca kadencji w 2029 r. Blisko połowa (49 proc.) jest przeciwnego zdania.

W wyborach do Bundestagu w lutym 2025 r. CDU/CSU zdobyły 28,5 proc., a AfD - 20,8 proc.

Sondaż przeprowadzono telefonicznie i online w dniach 4-6 maja na reprezentatywnej grupie 1303 wyborców.

