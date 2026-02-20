W skrócie Zarządcy majątku Jeffreya Epsteina zgodzili się zapłacić do 35 milionów dolarów w ramach ugody z ofiarami.

Ofiary oskarżyły współpracowników Epsteina, Darrena Indyke'a i Richarda Kahna, o pomoc w handlu ludźmi oraz tworzenie firm fasadowych do ukrywania działalności.

Ugoda ma zakończyć proces przeciwko Indyke'owi i Kahnowi, którzy nie przyznali się do winy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Darren Indyke, były osobisty prawnik Jeffreya Epsteina, oraz dawny księgowy Richard Kahn zostali oskarżeni przez ofiary finansisty o pomoc i podżeganie do handlu ludźmi, w tym młodymi kobietami. Z dokumentu sądowego - na który powołuje się "The Guardian" - wynika, że osoby pozywające były zmuszane do współżycia z "klientami" Epsteina.

Aby proceder nie został łatwo wykryty przez organy ścigania Indyke i Kahn mieli stworzyć siatkę firm fasadowych, które korzystały z licznych kont bankowych. Dodatkowo, według pozwu, dążyli do maksymalnego skomplikowania struktury prawnej tej sieci.

Ugoda finansowa z ofiarami Epsteina

Kancelaria Boies Schiller Flexner, reprezentująca ofiary, ogłosiła w czwartek ugodę zawartą z zarządcami majątku pozostawionego przez Epsteina. Jeśli umowa zostanie faktycznie sfinalizowania, zakończy proces toczony od 2024 roku przeciwko dwóm bliskim współpracownikom przestępcy.

Wcześniej wykonawcy testamentu zmarłego finansisty utworzyli fundusz restytucyjny, który do tej pory wypłacił 121 milionów dolarów ofiarom oraz dodatkowe 49 milionów dolarów bezpośrednio z powierzonego majątku.

Zobacz również: Felietoniści Książę Andrzej tylko chciał się zabawić Wiktor Świetlik

Zadośćuczynienie ofiarom Epsteina. Oskarżeni nie przyznali się do winy

Ani oskarżony księgowy, ani prawnik Epsteina nie przyznali się do "niewłaściwego postępowania" w czasie, gdy trwał przestępczy proceder.

"Ponieważ nie zrobili nic złego, współwykonawcy (testamentu Epsteina - red.) byli gotowi walczyć o roszczenia wobec nich aż do procesu, ale zgodzili się mediować i rozstrzygnąć ten pozew, aby ostatecznie rozstrzygnąć ewentualne roszczenia wobec zarządców majątku Epsteina" - przekazał w oświadczeniu ich adwokat Daniel Weiner.

Weiner dodał, że ugoda zapewni "poufną drogę do uzyskania ulgi finansowej" dla ofiar, ale nie jest jednoznaczna z przyznaniem się do winy.

Źródło: "The Guardian"

"Broń atomowa" wisząca nad SAFE? Szef BBN wskazuje unijne rozporządzenie Polsat News Polsat News