Nowy komunikat po operacji papieża. Watykan o wynikach badań

Anna Nicz

Anna Nicz

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Wyniki badań krwi i rentgen klatki piersiowej potwierdziły, że rekonwalescencja papieża przebiega prawidłowo - podaje Watykan. Leon XIV zjadł śniadanie i lunch oraz zaczął chodzić. Papież przeszedł operację usunięcia fragmentu płuca po wykryciu nowotworu.

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Papież Leon XIV w białej sutannie siedzi na fotelu, trzyma kartki papieru i przemawia do mikrofonu.
Papież Leon XIVIMAGO/VATICAN MEDIA / Catholic Press Photo/Imago Stock and PeoplEast News

W skrócie

  • Wyniki badań wskazują, że papież Leon XIV prawidłowo wraca do zdrowia po operacji.
  • Papież przeszedł operację usunięcia części prawego płuca z powodu guzka.
  • Szybkie wykrycie choroby i przebieg operacji pozwalają papieżowi liczyć na pomyślną rekonwalescencję.
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Jak podał Watykan, Leon XIV przeszedł fizjoterapię oddechową. Postępy w jego rekonwalescencji przebiegają zgodnie z oczekiwaniami.

We wtorek papież został poddany operacji usunięcia części prawego płuca. Powodem interwencji medycznej było wykrycie u niego gruczolakoraka płuca.

Watykan poinformował, że pierwsza noc papieża po operacji przebiegła spokojnie.

Papież hospitalizowany. "Wykryli guzek"

W minioną niedzielę papież Leon XIV poinformował, że lekarze wykryli "guzek" na jego płucach, który zalecono mu usunąć. Dodał, że łagodny nowotwór zdiagnozowano na "bardzo wczesnym etapie" i był "dobrze kontrolowany".

- Operacje usuwania guzka są zazwyczaj minimalnie inwazyjne i mają niski wskaźnik powikłań - mówił na antenie CNN dr Matthew Triplette z Fred Hutchinson Cancer Center w Seattle.

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Lekarze papieża, dr Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, oświadczyli, że "Ojciec Święty przeszedł operację klatki piersiowej zgodnie z planem". Operacja trwała około 1,5 godziny. Leon XIV obecnie dochodzi do siebie - wcześniej odwołał wszystkie publiczne wystąpienia zaplanowane do 20 października.

Jak przekazała stacja CBS News, z nowotworem mierzy się również starszy brat papieża Leona XIV - Louis Prevost. Mężczyzna cierpi na szpiczaka mnogiego, czyli raka układu krwiotwórczego.

Watykan. Papież Leon XIV przeszedł operację

"Szok zapanował w Kurii Rzymskiej w obliczu potwierdzenia powagi choroby. I teraz nie wyklucza się zmian w programie" zajęć Leona XIV - komentowała "La Repubblica".

Dziennik podkreśla, że papież "miał szczęście, że chorobę wykryto wcześnie" i teraz może liczyć na pomyślną rekonwalescencję. "Ale jeszcze kilka dni temu wszyscy widzieli w nim młodego i wysportowanego papieża, człowieka przybyłego z Chicago i zahartowanego latami misji w Peru; papieża, który we wtorki bierze dzień wolny, by pływać, grać w tenisa i jeździć konno w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo" - zauważa gazeta.

W komentarzu na łamach dziennika "Il Messaggero" podkreślono, że - tak jak w zeszłym roku w tygodniach choroby papieża Franciszka - plac przed Polikliniką Gemelli ponownie zapełniły ekipy telewizyjne i dziennikarze.

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