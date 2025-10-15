W skrócie Hamas przekazał Izraelowi szczątki wszystkich zmarłych zakładników, do których miał dostęp, i stwierdził, że do wydobycia pozostałych ciał potrzebny jest specjalistyczny sprzęt.

Trwa wymiana zakładników i więźniów w ramach częściowego rozejmu między Hamasem a Izraelem, a szczegóły kolejnych etapów negocjacji są przedmiotem rozmów.

Donald Trump oraz amerykańskie wojsko komentują działania Hamasu, podkreślając oczekiwania dotyczące rozbrojenia i walki z przestępczością w Strefie Gazy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Ruch oporu wypełnił swoje zobowiązania wynikające z porozumienia, przekazując wszystkich żyjących izraelskich więźniów znajdujących się w jego posiadaniu, a także zwłoki, do których miał dostęp" - poinformował Hamas w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Jeśli chodzi o pozostałe zwłoki, ich odzyskanie i wydobycie wymaga znacznych wysiłków i specjalistycznego sprzętu. Dokładamy wszelkich starań, aby zamknąć tę sprawę" - dodano.

Bliski Wschód. Hamas wydał komunikat w sprawie zwłok zakładników

Jak podaje "The Jerusalem Post", pracownicy Czerwonego Krzyża przyjęli od Hamasu szczątki kilku zmarłych zakładników. Siły Obronne Izraela potwierdziły, że otrzymały dwie trumny z ciałami zabitych zakładników.

IDF wskazują też na konieczność "działania z wyczuciem" i oczekiwania na oficjalną identyfikację zwłok. Jak informuje "The Times of Israel", Hamas nie przekazał listy zawierającej nazwiska przekazanych zmarłych.

Wkrótce rozpocząć ma się ceremonia religijna nad ciałami, którą poprowadzi wojskowy rabin.

Od piątku obowiązuje pierwsza faza rozejmu pomiędzy Izraelem a Hamasem. Wojska izraelskie wycofały się z części Strefy Gazy, ale nadal kontrolują około połowy tego terytorium. Doszło też do wymiany żywych izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów. Hamas nie wydał jeszcze ciał wszystkich zabitych zakładników.

Drugi etap porozumienia zakłada złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium.

Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji. Przedstawiciele Hamasu wielokrotnie deklarowali, że są gotowi oddać władzę, ale nie złożą broni.

"Gdyby Izrael mógł wrócić, zrobiłby to". Trump o potencjalnym braku zgody Hamasu na rozbrojenie

W środę na antenie CNN Donald Trump został zapytany o to, co stanie się, jeśli Hamas odmówi rozbrojenia. - Myślę o tym. Izrael wróci na te ulice jak tylko powiem słowo. Gdyby Izrael mógł wrócić i skopać im tyłek, zrobiłby to - powiedział.

- To się szybko wyjaśni, co się dzieje z Hamasem - oświadczył prezydent w krótkiej rozmowie telefonicznej z CNN.

Trump przekazał też, że Hamas "chodzi i usuwa gangi, brutalne gangi". - Badam to - zapewnił, odpowiadając na pytanie, czy jest to możliwe, że Hamas dokonuje egzekucji na niewinnych Palestyńczykach.

Wcześniej w środę amerykańska armia wezwała palestyński Hamas do zaprzestania przemocy wobec cywilów i rozbrojenia się. Od zawarcia rozejmu w piątek Hamas przejmuje kontrolę nad opuszczonymi przez wojska izraelskie obszarami. Grupa informuje o tym, że zabija członków "gangów" i izraelskich kolaborantów.

Prezydent USA powiedział w niedzielę, że Hamas otrzymał czasowe przyzwolenie na "walkę z przestępczością". We wtorek dodał, że nie jest zaniepokojony zabójstwami Hamasu w Strefie Gazy, bo grupa walczy z "bardzo złymi gangami".

Źródło: The Jerusalem Post, The Times of Israel, PAP

"Wydarzenia": Przeszła remont i zachwyca. Niezwykła sala gimnastyczna w Szczecinie Polsat News