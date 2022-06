Mężczyzna spadł w niedzielę z 15. kondygnacji budynku w nowojorskiej dzielnicy Bronx. Spadając, rozbił pomieszczenia gospodarcze w osiedlu Mill Brook Houses przy Alei Św. Anny.

Zespół gmachów należy do Nowojorskiego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej (NYCHA). Zapewnia on godziwe i przystępne cenowo mieszkania w bezpiecznym środowisku dla mieszkańców o niskich i średnich dochodach w pięciu dzielnicach miasta.

Mężczyznę znaleziono przypadkiem

Lokalne radio 1010 WINS podało, że mieszkańcy zadzwonili do straży pożarnej z powodu zapachu ulatniającego się gazu. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, znaleźli mężczyznę, który podczas upadku zerwał przewody gazowe. Nie jest jasne, czy wypadł z okna, czy wyskoczył.

Reklama

Został on przewieziony w stanie krytycznym do szpitala Lincoln. Cały budynek ewakuowano, podczas gdy strażacy naprawiali przewody gazowe. Mieszkańcy wrócili do domów po usunięciu awarii.