"Nowojorskie szczury są przebiegłe, żarłoczne i płodne oraz słynną z wręcz legendarnej umiejętności przetrwania. Ale to nie one rządzą miastem, tylko my" - piszą władze miasta. Tyle tylko, że nawet jeżeli Nowy Jork wygra walkę z gryzoniami, to dotychczasowe straty wizerunkowe są poważne.

Reklama

Metropolia pośmiewiskiem internetu

6 grudnia na Twitterze pojawiło się nagranie, które szybko stało się bardzo popularne. Opublikował je Ian Miles Cheong na koncie, które ma ponad 400 tysięcy obserwujących.

Film tylko w tym miejscu wyświetlono 370 tysięcy razy. Post z nagraniem polubiono ponad sześć tysięcy razy, ponad dwa tysiące razy został podany dalej. Jest pod nim ponad tysiąc komentarzy. Wpis przy filmie głosi: "Czasy muszą być naprawdę ciężkie, jeśli jedzą gryzonie w Nowym Jorku".

Na wideo zarejestrowano jak na jednej z nowojorskich ulic - na co wskazują tablice rejestracyjne samochodów i znaki drogowe, kobieta piecze szczury. Nagranie z pewnością nie jest aktualne, na drzewach widać liście, a ludzie ubrani są nietypowo jak na grudzień.