W środę policja po raz kolejny wkroczyła na teren kilkunastu amerykańskich uniwersytetów, gdzie propalestyńskie protesty przybierają na sile. Okupujący teren uczelni studenci i aktywiści apelują o rozejm w Stefie Gazy i wzywają do wycofania się firm wspierających stronę izraelską. W niektórych miastach studenckim demonstracjom towarzyszą kontrmanifestacje zwolenników Izraela. Jak podaje agencja Reutera, republikańscy kongresmeni oskarżają władze uczelni o "ignorowanie antysemickiej retoryki" i aktów przemocy.

- Nowy Jork był ostatniej nocy oblężony - skomentował w środę wydarzenia na tamtejszych kampusach Donald Trump . Pochwalił pracę policji, którzy na uniwersytetach Columbia i w City College w Nowym Jorku zatrzymali we wtorek wieczorem ok. 300 protestujących.

Kandydat republikanów na prezydenta w listopadowych wyborach zatrzymanych określił jako "rozrabiających pomyleńców i sympatyków Hamasu". Wezwał też do natychmiastowego usunięcia namiotów protestujących , "spacyfikowania radykałów i przywrócenia kampusów normalnym, chcącym się uczyć, studentom"

Policja wkracza na uniwersytety. Niszczy obozowiska studentów

Władze uczelni próbując usunąć demonstrantów, często decydują się na pomoc policji. Już w ubiegłym tygodniu tylko do czwartku aresztowano ponad 500 osób, a policja użyła gazu łzawiącego i paralizatorów - podaje AFP.

Według informacji CNN w kilku budynkach na kampusie City College of New York w środę w czasie protestów rozbito szklane drzwi, ściany pokryto graffiti, doszło również do kradzieży.