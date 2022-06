Policja poinformowała, że 20-letnia kobieta została postrzelona w głowę przez ubranego na czarno napastnika, który podszedł do niej od tyłu. Do ataku doszło w dzielnicy Upper East Side. Ofiarę przewieziono do szpitala, gdzie zmarła na skutek odniesionych ran. Dziecku nic się nie stało.

"Julie Menin, członkini Rady Miejskiej, która reprezentuje część Upper East Side, przekazała w wiadomości na Twitterze, że zmarła kobieta była matką dziecka" - podał "The New York Times".

Apel burmistrza

Na konferencji prasowej w pobliżu miejsca zdarzenia w górnej części Manhattanu burmistrz Nowego Jorku Eric Adams zaapelował o pomoc w znalezieniu sprawcy. - Znajdziemy osobę, która jest winna tej straszliwej zbrodni. Znajdziemy i postawimy przed sądem - powiedział.

Strzelanina miała miejsce kilka godzin po tym, jak gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul ogłosiła pakiet legislacyjny mający na celu zaostrzenie przepisów dotyczących broni w stanie.