W skrócie Jeden z bezzałogowych statków powietrznych naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na niezamieszkałym obszarze podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Po wykryciu celów powietrznych przy granicy z Ukrainą poderwano dwa samoloty F-18 hiszpańskich sił powietrznych oraz śmigłowiec IAR-330 SOCAT rumuńskich sił powietrznych.

Rosyjski atak na Ukrainę spowodował co najmniej 12 ofiar śmiertelnych oraz 33 rannych, a w wyniku ostrzału doszło do zniszczeń w kilku obwodach.

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W komunikacie przekazano, że o godz. 2:23 czasu lokalnego (1:23 w Polsce) wojskowy system radarowy wykrył grupę celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą, na północ od okręgu Tulcza.

W celu monitorowania sytuacji poderwano dwa samoloty F-18 hiszpańskich sił powietrznych oraz śmigłowiec IAR-330 SOCAT rumuńskich sił powietrznych.

Rumunia. Dron rozbił się na niezamieszkałym terenie

O godz. 3:21 czasu dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną w odległości około 13 km na wschód od miasta Gałacz.

Trzy minuty później załoga IAR-330 SOCAT poinformowała, że bezzałogowiec rozbił się na terenie niezamieszkanym około cztery km na północny wschód od miejscowości Grindu w okręgu Tulcza. Po uderzeniu bezzałogowego statku powietrznego o ziemię wybuchł pożar, który sam wygasł.

Resort obrony poinformował, że wojskowa ekipa poszukiwawcza udaje się na miejsce uderzenia w celu zabezpieczenia terenu. Był to kolejny incydent dronowy tego typu w Rumunii w ostatnich miesiącach.

Przypomnijmy, że zaledwie w niedzielę przestrzeń powietrzna Rumunii została naruszona przez bezzałogowiec. Dron najprawdopodobniej wleciał od strony Mołdawii i zestrzelony przez pilota myśliwca F-18.

Bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii

W czwartek do podobnego zdarzenia doszło też na terenie Mołdawii. Według wstępnych informacji władz kraju chodziło o naruszenie przestrzeni powietrznej przez drona typu Shahed-136 (Gerań-2).

Systemy radarowe wykryły o godz. 3:16 (2:16 czasu polskiego) wlot bezzałogowca z kierunku ukraińskiego rejonu Reni w stronę miejscowości Etulia w Gagauzji, autonomicznej republice na południu Mołdawii, w pobliżu granicy z Ukrainą i Rumunią. O godz. 3:22 (2:22 w Polsce) dron opuścił mołdawską przestrzeń powietrzną w kierunku Ukrainy.

"Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach na terytorium Mołdawii" - poinformował kiszyniowski portal NewsMaker.md.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali nocą, rośnie bilans ofiar

W wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek, co najmniej 12 osób zginęło, a 33 zostały ranne. Bilans ofiar stale rośnie.

Okupant uderzył w kilka obwodów, w tym w kijowski. Doszło tam do sporych zniszczeń, na miejscu wybuchały pożary, a mieszkańcy informowali o wielu słyszalnych eksplozjach. Uszkodzone zostały domy, bloki, placówka edukacyjna czy szpital dziecięcy.

W związku z nocnymi atakami na Ukrainę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce i postawiło naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego w stan gotowości. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali też alerty RCB, które rankiem odwołano.



