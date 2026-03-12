W skrócie Ołeksij Melnyk stwierdził, że Rosja bardzo uważnie śledzi wydarzenia wokół Iranu i zwrócił uwagę na skuteczną strategię irańską polegającą na wywołaniu globalnego kryzysu energetycznego.

Ołeksij Melnyk, analityk z Centrum im. Razumkowa, podkreśla w wypowiedzi dla ukraińskiej prywatnej telewizji internetowej Espresso, że "Rosja bardzo uważnie śledzi wydarzenia wokół Iranu". Zauważa także, że strona irańska przyjęła "bardzo skuteczną strategię".

- Iran nie może dotrzeć na terytorium Stanów Zjednoczonych ani zadać znaczącego ciosu amerykańskim celom wojskowym, w związku z czym tworzy globalny kryzys energetyczny. Powtarzam, jest to bardzo skuteczne - powiedział.

Iran. Ekspert: Rosja będzie chciała "wywołać napięcie" w Europie

Ekspert uważa, że w związku z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie oraz brakiem przełomu na froncie wojny w Ukrainie, Rosja będzie chciała wykorzystać globalną sytuację.

Może to zrobić wywołując kryzys w Europie - rozpoczynając kolejny atak, być może na jedno z państw bałtyckich, albo w inny sposób rozpraszając siły europejskie.

- Rosja ewidentnie przygotowuje się do nowego etapu wojny przeciwko Zachodowi - podkreślił analityk, dodając, że nawet jeżeli do samego ataku nie dojdzie, Moskwa będzie chciała "wywołać napięcia w innych regionach".

