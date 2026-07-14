W skrócie Unia Europejska zdecydowała o rozpoczęciu drugiego etapu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, obejmującego kwestie zagraniczne i obronne.

Ukraina liczy na przyspieszenie rozmów i otwarcie wszystkich sześciu klastrów, ale niektóre państwa członkowskie, takie jak Węgry, wyrażają sprzeciw wobec tak szybkiego tempa.

Tego samego dnia rozpoczęto również rozmowy dotyczące klastra szóstego z Mołdawią, a w Brukseli odbywają się konferencje z Czarnogórą i Albanią, które otworzyły już wszystkie klastry negocjacyjne.

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Wstępna decyzja ws. otwarcia drugiego klastra negocjacji akcesyjnych Unii Europejskiej z Ukrainą zapadła w piątek. We wtorek doszło do oficjalnego potwierdzenia.

Drugi klaster dotyczy polityki zagranicznej i obronnej UE. Zaledwie miesiąc wcześniej otwarty został pierwszy, kluczowy klaster w obszarze spraw fundamentalnych, wśród których są instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walka z korupcją.

Negocjacje Ukrainy z UE. "To naprawdę dobra wiadomość"

Kijów liczył na otwarcie w lipcu wszystkich sześciu obszarów negocjacyjnych, zwanych klastrami. Kraje UE zgodziły się jednak na otwarcie tylko klastra szóstego, dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej.

Wicepremier ds. integracji Ukrainy z UE i NATO Taras Kaczka powiedział dziennikarzom, że proces akcesji Ukrainy do UE przebiega bez zakłóceń. - To naprawdę dobra wiadomość. Oczywiście, oczekiwania były duże, co wynikało z ogólnego poczucia pędu - podkreślił Kaczka.

- Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód - dodał.

Jak zaznaczył, liczy na to, że państwa członkowskie rozpoczną rozmowy o otwarciu pozostałych czterech klastrów jeszcze w tym tygodniu. Dotyczą one: rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa.

Akcesja Ukrainy do UE. Sprzeciw Węgier

Irlandia, która sprawuje prezydencję w Radzie UE, zapowiedziała, że chciałaby otworzyć brakujące klastry jeszcze w lipcu, ale jak donoszą źródła unijne, takiemu przyspieszeniu negocjacji sprzeciwiają się Węgry.

Również we wtorek klaster szósty zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią.

- Dotyczy on stosunków zewnętrznych obu krajów, w tym współpracy w dziedzinie obronności i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Oba kraje będą przyczyniać się do europejskiej struktury bezpieczeństwa - powiedziała komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos.

We wtorek w Brukseli odbędą się łącznie cztery konferencje międzyrządowe z krajami ubiegającymi się o wejście do UE - także z Czarnogórą i Albanią, które otworzyły już wszystkie rozdziały i klastry negocjacyjne.

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 r. - cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 r. Czarnogóra ubiega się o wejście do UE od 2008 r., a Albania - od 2009 r.





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