W skrócie Leon XIV podziękował matkom w Polsce za ich troskę o dzieci i nauczanie miłości, nawiązując do Dnia Matki i podkreślając stanowisko Kościoła w sprawie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

W audiencji generalnej w Watykanie uczestniczyły liczne polskie grupy, w tym pielgrzymi, młodzież, harcerze oraz duchowni.

Papież odniósł się też do sytuacji w Ukrainie, wyrażając zaniepokojenie eskalacją wojny, a także spotkał się z premierem Hiszpanii w związku z nadchodzącą podróżą do tego kraju.

- Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z Jej pomocą chrońcie w Waszej Ojczyźnie życie każdego człowieka - od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię! - przekazał Leon XIV, zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

Oficjalne media Watykanu poinformowały, że w środowej audiencji uczestniczyli m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, bp Szymon Stułkowski, biskup płocki oraz bp Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej.

Do Watykanu przybyła też grupa pielgrzymów, wędrująca z Wiednia do Rzymu śladami św. Stanisława Kostki, grupy młodzieżowe i szkolne z Polski, harcerze z 17 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Sandomiria" z Sandomierza oraz duszpasterstwo młodzieży z Poznania.

"Szczególną grupę stanowili pallotyni obchodzący 50. rocznicę święceń kapłańskich. W audiencji uczestniczyli także pielgrzymi z parafii z Lublina, Dynowa, Przemyśla i Nysy oraz polscy przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ" - przekazano.

Wśród najliczniejszych grup było także Stowarzyszenie "Instytut dla Polonii" z Neapolu wraz z uczestnikami Międzynarodowego Turnieju Historycznego o Monte Cassino. Do Rzymu przyjechało około 150 uczniów polskich szkół działających we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii oraz na Węgrzech.

Wśród uczestników były między innymi szkoły polskie z Rzymu, Ostii, Lago Patria, Edynburga, Oksfordu, Belfastu, Budapesztu i Gandawy.

Podczas audiencji na Placu Świętego Piotra, papież odniósł się także do sytuacji w atakowanej przez Rosję Ukrainie.

- Śledzę z niepokojem wojnę na Ukrainie, która w tych dniach została znacznie nasilona. Pragnę wyrazić bliskość z tymi, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków, wymierzonych także przeciwko cywilom - stwierdził.

- Wojna nie rozwiązuje problemów, ale je zaostrza; nie buduje bezpieczeństwa, ale mnoży cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają pociski i drony, spadają też nadzieje, niszczone są domy i miejsca modlitwy, łamane jest niewinne życie - podkreślił Leon XIV.

- Zawierzam wszystkie narody zranione przez wojnę opiece Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju - dodał.

Również w środę papież przyjął premiera Hiszpanii Pedro Sancheza na audiencji w Watykanie, na 10 dni przed podróżą papieża do Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.

Watykan poinformował, że w czasie rozmów w Sekretariacie Stanu wyrażono zadowolenie ze zbliżającej się podróży apostolskiej Leona XIV do Hiszpanii, która - jak dodano - jest znakiem dobrych relacji między Stolicą Apostolską i Madrytem.

Ponadto - przekazał Watykan - mówiono o konieczności wspierania dialogu między lokalnym Kościołem a władzami oraz w społeczeństwie obywatelskim, opartego na wzajemnym szacunku i mającego na celu krzewienie dobra wspólnego.

Leon XIV odwiedzi Hiszpanię w dniach 6-12 czerwca. Będzie to pierwsza od 15 lat papieska wizyta w tym kraju.

Źródło: Vatican News





