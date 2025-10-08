Głosowanie odbyło się w ramach wtorkowego posiedzenia. Pakiet o którym decydowali senatorowie zawierał łącznie 108 kandydatur wskazanych na różne stanowiska, w tym ambasadorów.

Tego typu głosowanie mogło być realizowane dzięki wprowadzonym wcześniej, przez Republikanów, zmianom regulaminu.

USA. Senat zdecydował o ambasadorze USA w Polsce

Thomas Rose został mianowany przez prezydenta Donalda Trumpa na stanowisko nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce już w lutym. Po kilku miesiącach otrzymał poparcie senackiej komisji spraw zagranicznych, choć wyboru nie akceptował żaden polityk Demokratów.

Prawicowy publicysta i komentator radiowy pełnił wcześniej m.in. funkcję doradcy wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Przed nominacją prowadził popularny program radiowy Bluer&Rose Show.

W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji.

