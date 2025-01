Rozmowa telefoniczna Trump - Putin. Jest decyzja

W niedzielę Trump przyleciał do Waszyngtonu z Palm Beach na Florydzie , gdzie przygotowywał się do przejęcia władzy. Wraz z nim przybyła jego rodzina - żona Melania, córka Ivanka i jej mąż Jared Kushner .

Inauguracja prezydentury Trumpa. Drugie takie zaprzysiężenie w historii

Rekordowo niskie temperatury w USA zmusiły w ostatniej chwili przyszłego prezydenta do przeniesienia ceremonii do Rotundy Kapitolu, a parady, która miała przejść przez Pennsylvania Avenue, do areny Capital One.